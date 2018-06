VIDEO Cuando la hinchada colombiana avergonzó a su país

Ese tipo de comportamiento “no sólo degrada a la mujer, insulta a otras culturas, nuestro idioma y a nuestro país. Inaudito maltratar a una mujer aprovechándose de las barreras idiomáticas”, manifestó la Cancillería colombiana

Los hinchas japoneses levantaron la basura de las gradas del estadio, tras la victoria de su selección ante Colombia.



hinchas japoneses que se quedaron en el estadio ayudando a recoger la basura

Al dolor de la derrota se sumó el de la vergüenza. Los colombianos apenas comenzaban a encajar este martes el golpe que Japón le asestó a su venerada selección de fútbol, al derrotarla 2-1 en el esperado estreno de la tricolor en la Copa del Mundo de Rusia, cuando videos que exhiben laEn un país muy sensible a su imagen internacional, que ha sufrido el estigma del narcotráfico en diversas manifestaciones, las imágenes que acompañaron la sorpresiva caída provocaron reflexiones sobre asuntos ajenos a lo deportivo.En numerosos videos, aficionados colombianos se aprovechan de la cordialidad de los nipones, a quienes se les dificulta la pronunciación en español, para inducirlos a repetir vulgaridades. Pero uno en especial ha despertado indignación. En las imágenes, aparentemente en las inmediaciones del estadio de Saransk,en sus redes sociales. “Invitamos a los connacionales que portan la camiseta tricolor y que representan a miles de colombianos en el Mundial de Rusia a fomentar el respeto y el buen trato. Rechazamos los malos comportamientos; no representan nuestra cultura, nuestro idioma y nuestra raza”.Para empeorar el ánimo nacional, otros videos y audios mostraron a colombianos burlando las normas de seguridad de los estadios rusos, que prohíben la venta de botellas de alcohol,En Colombia suele ser tolerado un alto grado de “malicia” mal entendida, pero en años recientes ha crecido la idea de que una sociedad sólo avanza cuando se cumplen las reglas y se combate la ilegalidad.Por contraste, muchos colombianos compartieron las imágenes de, un gesto por el que la afición nipona ya se ha hecho célebre en varios escenarios del mundo. Muchos asocian ese acto no solo con la idiosincrasia, también con el alto grado de desarrollo del país asiático. Todo sea dicho, aficionados con la camiseta amarilla también ayudaron a limpiar el Mordovia Arena.Sobre el césped, Colombia se convirtió este martes en laPero su estadística deportiva no fue lo único desafortunado en su serie de enfrentamientos con equipos de ese continente en meses recientes.La FIFA sancionó al volante Edwin Cardona por. Ese episodio bien pudo haber sido el factor determinante para que terminara excluido a última hora de la lista de convocados al Mundial de Rusia.