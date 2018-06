El gato más flojo del mundo ya cumple 40 años

"Lo gracioso es que cuanto más humano lo hago, la gente más dice que es como un gato. Pero luego empiezan a ver sus propias imperfecciones: come demasiado, está gordo, es haragán, pero es feliz con esto y la gente se siente mejor viendo esto en Garfield. Además, su actitud, su cinismo... La gente joven ama estas características", expresó Davis en alguna ocasión.



"Cuando lo dibujé por primera vez, recién estaba aprendiendo a hacer caricaturas. Tenía ojitos chicos y grandes orejas de conejo y un cuerpo gordo. Era un personaje realmente ‘agrio’. No se movía mucho y básicamente se quejaba bastante de la vida. Además tenía patas cortas que no permitían que se moviera muy bien", recordó con nostalgia el dibujante estadounidense.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En el antiguo Egipto, los felinos eran tratados como auténticas deidades,Sin ser una deidad,, incluso haciendo algunas intervenciones fallidas en el cine.lo cual no ha impedido que a lo largo de sus cuatro décadas de existencia se crea superior a cualquier homo sapiens,El gato más popular de la televisión y las tiras cómicas(Bonachón, en el doblaje latino).; publicó en 1978 la primera tira cómica en la que aparecía Garfield.El caricaturista considera que. Para Davis, esto pasaba porque nadie antes había explorado las posibilidades que los felinos podrían tener. Además, en el caso de Garfield, retrataba de forma exacta algunas características de los gatos., aunque como la película se hizo en live action, el gato tuvo que ser computarizado.Con un presupuesto de 50 millones de dólares,que se estrenó dos años más tarde y que estuvo a cargo de Tim Hill.La secuela no contó con la misma recepción; aun con un presupuesto más elevado que el filme anterior,Se hizo la tercera y no parece que la distribuidora tenga ganas de hacer algo más con el felino.