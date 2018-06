Esto opina Luis Miguel sobre el dinero

"Realmente no me interesa ese asunto del dinero", decía el joven Luis Miguel.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

¿Recuerdan que en la serie de Luis Miguel, entre otras cosas,de mayo de 1987.En el mismo artículo en el que Luis Miguel dijo que veía a Lucero como una amiga,, algo que -según vimos en la serie- no le agradaba, pero en esta versión pública mostró algo distinto."Yo no sé cuánto gano por lo que hago, nunca lo he sabido, ni en las presentaciones ni, en este caso, con los comerciales. Realmente no me interesa ese asunto del dinero, pues mi papá es el que se encarga de administrarme y organizar todo cuando respecto a dinero,".