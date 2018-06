Mañana se cierran las votaciones para los @TeenChoiceFOX , donde estoy nominado como #ChoiceComedyActorMovie por @OverboardMovie . Gracias a su apoyo siempre!!! Para votar!!! https://t.co/xWBpHn1Dnm pic.twitter.com/OvaewM1F3R — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) June 18, 2018

El mexicano compite con:Dwayne Johnson por “Jumanji: Welcome to the Jungle”Jack Black por “Jumanji: Welcome to the Jungle”Kevin Hart por “Jumanji: Welcome to the Jungle”Mark Wahlberg por “Daddy's Home 2”Will Ferrell por “Daddy's Home 2”La votación para elegir al comediante se cierra este martes 19 de junio, por lo que través de sus redes sociales hizo un llamado a sus seguidores para que apoyen su nominación.Cabe resaltar que una misma persona puede votar hasta ¡10 veces por día en sus elegidos!Los Teen Choice Awards serán entregados el próximo 12 de agosto de 2018.