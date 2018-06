I’m back @natalia_tellez Una publicación compartida por Pedro Prieto (@pedroprietotv) el 19 de Jun de 2018 a las 8:52 PDT

El conductor español ya había estado en el matutino cuando Reynaldo López era el productor.Según el conductor argentino, tiene otros proyectos en puertas, de los que no ha querido dar detalles.Sin embargo, fuentes cercanas al programa aseguran que Magda no quería a Prieto en el programa y que incluso alguna vez lo humilló al no dejarlo entrar al foro de “Hoy”.Pero ahora, con la salida del argentino, a la productora no le quedó de otra que ingresar de nuevo al español, ante la insistencia de sus compañeros.