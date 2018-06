Al concluir el partido, las televisoras no se apresuraron para alcanzar a Márquez para una entrevista en el campo. Eso hubiera significado colocarlo frente al cuadro de plástico transparente cubierto con los logos de los patrocinadores, incluidas cuatro de las principales marcas estadounidenses: Visa, Coca-Cola, Budweiser y McDonald's.



A lo que el órgano rector respondió: "La FIFA está comprometida a cumplir con las regulaciones pertinentes a la situación legal de Márquez como fue solicitado por las autoridades respectivas".

Rafael Márquez, una de las estrellas más conocidas de la selección mexicana varonil, Márquez, de 39 años, está en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de personas que según la institución han ayudado a lavar dinero a los cárteles de la droga. En vez de ser colocado frente a los logos de los patrocinadores en cada oportunidad, como es el caso para los jugadores importantes, a Márquez lo mantienen alejado.Su hospedaje es cuidadosamente supervisado paraincluso si eso significa conseguirle un cuarto de hotel alejado del resto del equipo. Y sin importar qué tan arduo sea su trabajo en el campo,Los patrocinadores corporativos, particularmente los estadounidenses, que pagan para tener sus marcas exhibidas por todos lados en la Copa del Mundo y cerca de las estrellas del torneo se mantienen tan lejos como pueden de Márquez.Márquez -quien está en la lista negra del Departamento del Tesoro desde agosto- y varias empresas vinculadas a él están acusados de ser testaferros yAunque no ha sido acusado penalmente,Él ha negado repetidamente cualquier nexo con narcotraficantes y ha contratado a un equipo legal para desafiar su inclusión en la lista y tranquilizar a los patrocinadores inquietos., pero su presencia ya ha sido positiva para el equipo.Como un sustituto en los últimos minutos para ayudar a mantener la inesperada victoria sobre Alemania el domingo, Márquez se convirtió en el tercer jugador en jugar en cinco Mundiales. El logro tal vez habría sido causa de celebración y promociones si hubiera ocurrido en otras circunstancias.FIFA inicialmente, y erróneamente,antes de cambiar la decisión para decirles que podían hacerlo, si lo hacían sin desplegar los logos de los patrocinadores.FIFA también ha tomado medidas para evitar contacto entre Márquez y cualquiera de sus empleados que son ciudadanos estadounidenses. Por ejemplo,aparentemente porque tiene prohibido ingresar a Estados Unidos. Y tanto en los entrenamientos previos al Mundial como aquí en Rusia,Los vuelos también han sido cuidadosamente organizados, ya queExpertos legales que no están involucrados en el caso dijeron que algunas de las acciones de la FIFA y la FMF se deben a un exceso de precaución, porque las reglas del Departamento del Tesoro están sujetas a una amplia interpretación y no valdría la pena arriesgarse a violarlas.A pesar de sus problemas legales,un reconocimiento que es otorgado con base en el voto del público.Asociar el premio con Márquez -obtuvo uno en la pasada Copa del Mundo realizada en Brasil- mientras permanece en la lista negra del Departamento del Tesoro casi con certeza sería una violación a la ley estadounidense. Por lo que se discute un cambio,Anheuser-Busch InBev, que también está vinculada a la selección mexicana a través de su marca Estrella Jalisco, indicó que las preguntas sobre Márquez y el premio deben ser hechas a la FIFA.