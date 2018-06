Pobladores de Chalahuiyapa se oponen a reapertura del basurero municipal

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Vecinos de Chalahuiyapa se opusieron a la reapertura del basurero municipal de Huejutla, acusan que las autoridades no cumplieron con el saneamiento del lugar, lo que afectó sus mantos acuíferos debido a la contaminación del agua del arroyo.Lo anterior, luego de realizar un recorrido por el tiradero local que, señalan, recibe 80 toneladas diarias de desperdicios sólidos.Mencionaron que la situación comenzó hace más de diez años cuando, al igual que la actual administración de Huejutla, los exediles no hicieron nada para evitar el problema de contaminación que enfrentan varias comunidades de la Huasteca.“Se comprometieron a hacer algo pero no han cumplido y nosotros seguimos sufriendo las consecuencias de todo ese desperdicio que se genera en la mancha urbana”, denunciaron.Habitantes de la localidad de Chalahuiyapa colocaron una cadena con candado para anunciar que el tiradero estará cerrado y clausurado para no recibir ningún tipo de desperdicios sólidos.“Por la mañana dialogamos con el secretario general pero no llegamos a ningún acuerdo”, y detallaron que el funcionario no les llevó ninguna alternativa de solución al planteamiento comunal de cierre definitivo de ese espacio.