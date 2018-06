Periodista Romina Pons denuncia golpiza por presunto seguidor de AMLO

La periodista especializada en música y ex gerente de la estación de radio “Reactor 105.7”, declaró en Twitter que una presunta simpatizante del candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, la golpeó este domingo en una tienda Oxxo en la Ciudad de México.



De acuerdo a su relato, una señora se metió en la fila de cobro, por lo cual ella le dijo que se formará y sucedió la agresión.

“Me enojé en la fila del oxxo por que se metió una mujer. Le reclamé. Me dijo algo así como "Pinche güera tu tiempo se acabó. Ahora que gane AMLO vales pura verga." Y me madreó. Así nuestro país”

— Romina Pons (@rominapons) Junio 17, 2018

Además la periodista aseguró que su declaración no es en contra del candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, es una publicación “anti seguidores violentos que tiene”.

"Aguas eh, mi punto no es anti AMLO, de hecho he manifestado muchas veces que no se por quién votar. Mi punto es que no se vale que por pedir ser civiles me agarren a trancazos. No es AMLO. Es la gente polarizada que ni sabe y violenta", subrayó.

El tuit, que se ha vitalizado en redes sociales, fue retomado por el ex presidente, Vicente Fox, enfatizó en que este odio y división lo ha generado López Obrador.