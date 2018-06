Indignante jaulas para niños de migrantes, EU justifica el acto y declara tolerancia cero

Se difundió en diversos medios un video que muestra el interior de un centro de detención de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en Texas, donde más de 3 mil personas, incluidos niños, se encuentran retenidos en jaulas.

Las mujeres y los hombres se encuentran separados en celdas distintas, los niños son separados de sus padres debido a que la administración de Trump ha optado por procesar legalmente a los adultos para enviarlos a prisión, mientras sus hijos no pueden permanecer con ellos.

La postura de Estados Unidos, es fuerte declarando que no serán complejo para mantener refugiados, aseguró Donald Trump; mientras la ONU ha exigido no se separe a los padres indocumentados de sus hijos.

“Estados Unidos no será un campo de inmigrantes, y no será un complejo para mantener refugiados”, comentó el mandatario, además agregó que entre los inmigrantes que buscan entrar al país hay personas “que pueden ser asesinos y ladrones, y muchas cosas más. Queremos un país seguro, y eso empieza en la frontera. Y así será”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos permitió el pasado domingo el acceso para los medios, sin permitirles tomar material audiovisual. Esta política ha creado un drama entre las personas y familias que detienen en la frontera sur del país por haber entrado ilegalmente.

BREAKING: Border Patrol @CBP just gave us this video of the detention facility we toured yesterday in McAllen, Texas. We weren't allowed to bring in cameras, or interview anyone. To be clear: this is government handout video. pic.twitter.com/Zjy80qIZFZ