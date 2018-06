El Horno 135

Amable lector, imagine la siguiente situación: recta final de campañas, la secretaria de finanzas de una universidad pública maneja su automóvil, viernes por la tarde, la policía estatal la detiene, pero no quiere abrir, en el interior del automotor, oh, ¡sorpresa!, quién lo hubiera pensado, lleva sobres, muchos de ellos, con un monto total de un millón de pesos, los transporta hacia Tulancingo para pagar los salarios de los trabajadores de la construcción en un campus de esa casa de estudios.

Pero quien se atreva a pensar mal, un… digamos… pequeño (qué tanto es tantito) desvío de recursos públicos para las campañas de Morena, sería acusado de agredir a la comunidad universitaria, faltaba más, de atentar contra la autonomía, bla, bla, bla, no se diga más.



Cómo se atreven a dudar. Por eso, al principio aclaramos que este era un ejercicio de imaginación, nada que ver con la realidad.

-

Ayer, el debate entre los candidatos a diputados federales en Huejutla solo fue visto por unos cuantos, ya que la señal falló en Radio y Televisión de Hidalgo y ni siquiera hubo transmisiones en vivo a través de Facebook porque el internet curiosamente quedó suspendido cuando empezó este ejercicio cívico y regresó cuando los candidatos terminaron sus exposiciones.

Por cierto, solo dos de un total de cinco aspirantes asistieron al debate. Uno más llegó tarde y no pudo participar.

-

Una enorme manta que responsabiliza a las autoridades estatales sobre las condiciones de las calles de la capital, colocada en el edificio de Obras Públicas de Pachuca, fue incendiada por un grupo de personas que previamente había exigido retirarla ya que todos los automovilistas que pasan por el bulevar Colosio podían verla.

-

La presidencia municipal de Pachuca sigue sin ejercer una buena parte de los recursos obtenidos por las multas de los parquímetros y que deben ser invertidos para mejorar la imagen urbana de la capital. Quizá obedezca a la veda electoral o a un ahorro, pero lo cierto es que hace falta invertir correctamente ese recurso.



ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.