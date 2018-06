Aumenta temor entre locatarios

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Debido a los hechos violentos que ocurrieron el domingo pasado en la Central de Abastos, comerciantes de diversos giros dijeron no estar seguros ante lo sucedido, además de que los elementos de Seguridad Pública realicen rondines por los diferentes andenes, esto no es suficiente para muchos de los comerciantes.“La inseguridad está por todas partes en la ciudad y para cualquier negocio aún más, ya que quienes llegan a robar no se detienen aunque tengamos vigilancia en la entrada de esta Central de Abastos”, refirió uno de los comerciantes, quien por seguridad omitió su nombre.La mayoría de los comerciantes han tenido que instalar cámaras de seguridad y otros han optado por enrejar sus locales para evitar robos.“Aquí nadie estamos seguros y lamentablemente como comerciantes no podemos cerrarles las puertas a nuestros clientes porque nosotros también de ellos vivimos, la inseguridad se está viviendo no sólo en el comercio, sino en toda la ciudad”, refirió Don Luis quien desde que inició la Central de Abastos se dedica al comercio.Luego de los hechos lamentables que suscitaron el pasado 17 de junio en uno de los andenes de este lugar, al sur de la ciudad, se implementó más vigilancia por parte de elementos de Seguridad Pública.Aunque se cuenta con caseta de vigilancia en la entrada, varios de los comerciantes refirieron que aún así no están exentos de la inseguridad que se vive a diario dentro de cada uno de los diferentes establecimientos de comercio de fruta, verdura, legumbres y materias primas, entre otros productos.“La situación para los comerciantes cada vez es más complicado en cuestión de seguridad, a diario vivimos a la expectativa de ser asaltados por lo ajeno”, comentó la señora Silvia, quien tiene su negocio desde hace más de diez años en uno de los andes de la primera Central de Abastos.