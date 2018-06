‘Incumple’ el municipio con obra vial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La obra de más de 300 millones de pesos de rehabilitación del Tercer Cinturón Vial en Irapuato, no cumplió la promesa de ser una ‘obra de primer mundo’, con fallas tanto en el tema hidráulico como en la infraestructura de las vialidades.Así lo señaló el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Irapuato, Juan Carlos Briseño Martínez, quien puntualizó que el Gobierno de Irapuato no ha modernizado su forma de realizar proyectos ejecutivos para las obras, e incluso, podría no contarse con estos proyectos.“Nos quedamos con muchas dudas, sobre todo porque hemos tenido conferencias y congresos de ingeniería, donde hemos escuchado a los expertos y especialistas que por el calentamiento global y el cambio climático, está lloviendo diferente, entonces los drenajes pluviales hay que diseñarlos diferente, no puedes estar diseñando como hace 20 años”, indicó.Briseño Martínez, quien también laboró en Japami, indicó que no se deberían presentar encharcamientos en las calles recién rehabilitadas, porque aunque las autoridades califican las lluvias como ‘atípicas’, son cantidades normales, además de que las bocas de tormenta fueron mal colocadas en todo el circuito que comprende el Tercer Cinturón Vial.Briseño Martínez añadió que el organismo que representa, así como el Colegio de Arquitectos, Colegio de Profesionales de la Arquitectura y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), han conformado un Consejo Técnico Consultivo de Planeación , Ordenamiento y Obra Pública, para realizar dictámenes de este tipo de obras en favor de la ciudadanía.“No es nada más en esa obra, Cuarto Cinturón Vial no sabemos si están poniendo contracunetas, en Solidaridad ya están saliendo varios detalles, son las obras más visibles, en todo el volumen de obra nos está fallando mucho la supervisión, no se vale culpar de todo a la ciudadanía”, terminó.AM realizó un recorrido por el Tercer Cinturón Vial, donde se encontraron bocas de tormenta retiradas de los puntos donde hay encharcamientos, así como desgaste en pavimentos, grietas en el arroyo vehicular y desgaste en banquetas, a menos de medio año de que se inauguraran vialidades como bulevar Los Reyes y Lázaro Cárdenas.En el recorrido también se pudo constatar el parchado de los espacios donde se coloca señalética, que de acuerdo a la explicación del ingeniero Briseño Martínez, deben realizarse al tirar el colado de las banquetas, y no después, requiriendo romper el pavimento.El presidente del Colegio de Ingenieros también habló de la falta de material adecuado para los brocados que cubren los drenajes en las vialidades, que son de material que se encuentra ya desgastado, aun cuando tiene poco de haberse colocado, así como los paraderos no cuentan con una manera de sujetarse que evite que sean retirados.AM también constató que en las banquetas de las principales vialidades atendidas en esta rehabilitación, se encuentran todavía bases para señalética y para postes de luz, que no fueron retirados y tampoco son utilizados para lo que fueron colocados.