Lleva el Cuarto Cinturón Vial 8 etapas y $413 millones

Han pasado 8 años desde que inició el proyecto, se invirtieron 413 millones de pesos aproximadamente en 8 etapas y aún falta un mes para que el Cuarto Cinturón Vial esté abierto completamente a la circulación.Ayer, el Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez inauguró el carril que va de bulevar a Villas hacia bulevar Arandas, dejando pendiente el carril contrario, que será entregado por la Secretaría de Obra Pública el próximo 18 de julio.Dicha fecha no significa que ese día vaya a ponerse en circulación total la vialidad, pues le tocará a la dirección de Movilidad y Transporte del municipio poner en marcha el carril faltante.Tras varias prórrogas durante cada etapa de construcción, en la octava y última etapa, queda pendiente el reforzamiento de taludes, para evitar que las rocas del cerro caigan sobre el arroyo vial, el riego de sello sobre la cinta asfáltica, así como instalación de señalética, pintura horizontal y vertical.Las primeras etapas fueron realizadas por el gobierno municipal, desde la administración 2009-2012 encabezada por Jorge Estrada Palero y continuaron en la administración 2012-2015 de Sixto Zetina Soto, destinando alrededor de 120 millones de pesos entre ambos gobiernos.Fue en 2016 cuando la Secretaría de Obra Pública tomó el proyecto desde la sexta etapa para darle continuidad y destinar los 293 millones de pesos restantes, además de los 1.6 millones de pesos que fueron dispuestos para la construcción del Mirador Turístico.Esta obra eterna ha causado polémica desde su inicio, pues se hizo sobre el cerro de Arandas, que hace años fue área natural protegida, en donde se encontraron vestigios arqueológicos e incluso se habló de daños en viviendas por las voladuras que se hicieron para la construcción de la vialidad.Otra de las problemáticas que se presentaron durante la ejecución de la obra, fue que con las fuertes lluvias se afectaron varias viviendas de las colonias Vista Hermosa y Lomas de Españita en agosto de 2016, cuando gran cantidad de agua y rocas bajaron del cerro y obligaron a que 41 personas fuera a vivir a un albergue temporal.Posterior a la contingencia, se realizó un proyecto de alcantarillado y bajada de agua desde el cerro hasta el río Silao, por parte de Japami y Obra Pública del Municipio, con lo que se buscó evitar otro daño.Esto originó que el Colegio de Ingenieros Civiles de Irapuato realizara un dictamen estructural a 3 propietarios de inmuebles afectados, en el que se sugirió que Japami hiciera un estudio hidrológico a detalle de las bajadas de agua natural, la realización de un estudio de mecánica de suelos para verificar la estabilidad de taludes, y realizar cálculos en alcantarillas, principalmente en puntos bajos.La obra del Cuarto Cinturón Vial ha estado manchada de corrupción desde su inicio y el gobierno no ha respetado ni la flora ni la fauna del cerro de Arandas, señalaron integrantes de la agrupación “Agenda Ambiental Irapuato” al manifestarse frente a autoridades locales y estatales.Cuando llegó al evento el Gobernador Miguel Márquez Márquez, las ambientalistas sacaron sus pancartas y fueron ignoradas por el mandatario, tiempo después comenzaron una acalorada plática con Pedro Palomino, coordinador de asesores de Gobierno del Estado.Paulina Uribe, integrante de la agrupación recalcó que la corrupción inició desde que esta zona del cerro de Arandas dejó de ser área natural protegida, en beneficio de empresarios que quieren hacer proyectos en la zona.“Se les pidió que hubiera paso de flora y fauna, no hay, que hubiera ciclovías, no hay y además siguen siendo obras que piensan nada más en el vehículo, donde va a caminar la gente aquí, donde está el tema de la Ley de Movilidad, eso es corrupción”, enfatizó.En las pancartas se pudo leer que no se cumplieron las condicionantes al proyecto que dictó Semarnat, como la prevención, mitigación y compensación del daño causado al medio ambiente por la obra, además de decir que están de luto pues es un daño a la vida.Paulina Uribe indicó que las obras representan muerte, incrementa la mala calidad del aire, se pierden árboles y las siguientes generaciones lo van a padecer aún más.Por su parte, Raquel Vázquez indicó que el Cuarto Cinturón Vial pone en riego especies animales, y que desde la administración 2012-2015 se dio a conocer dicho daño, sin embargo por intereses de un pequeño grupo de personas, la obra continuó.“Cuando empezaron no avisaron al INAH, ellos se dieron cuenta por una nota periodística y que estaban quitando vestigios arqueológicos, el INAH declaró al cerro de alta importancia arqueológica, 4 terrazas tiene el cerro”, dijo.Destacó que lo que buscan es evidenciar las “trampas” que hicieron las administraciones gubernamentales y sobre todo, el daño que ocasionaron por la destrucción.Durante la protesta, un comerciante que forma parte del grupo “Los Malqueridos”, y que a últimas fechas ha apoyado los trabajos de la actual administración municipal, se acercó a gritar “Aguas porque es comadre de Yulma Rocha”, para luego retirarse del lugar, ante las críticas de los presentes.Son más de 80 personas que habitan la colonia Lomas del Pavo Real las que se ven afectadas por la obra del Cuarto Cinturón Vial, pues no cuentan con un retorno para salir ni accesos seguros hacia sus viviendas.Muy molestos, se acercaron a Pedro Palomino, coordinador de asesores del Gobierno del Estado y a Jonathan Muñoz Angulo, director de Obra Pública del municipio, para mostrar su inconformidad.Daniel López Zavala, habitante de la colonia, indicó que para salir hacia la zona de bulevar a Villas, tendrán que ir hasta el bulevar Arandas y retornar por varias vialidades, lo que les parece injusto e inaceptable.Comentó que de querer tomar el retorno que se encuentra varios metros atrás, tendrían que hacerlo en sentido contrario, por lo que podrían causar accidentes o bien, ser multados por elementos de tránsito que estarán vigilando la circulación de la vialidad recién abierta.“Antier salimos 2 con una persona que dio a luz, enferma, el día de mañana si salimos así en sentido contrario nos van a multar, para dar vuelta a un hospital está en juego la vida de las personas, hay personas con discapacidad y de la tercera edad, no podemos seguir así”, enfatizó.López Zavala enfatizó que cuando se realizó la obra, su familia prestó un terreno junto al río Silao para que se depositara la tierra que sacaban, y que ahora la Conagua les puso una multa de 110 mil pesos por alterar el cauce del afluente, cuestión por la que ya iniciaron un amparo.Por su parte, la señora María Gamiño indicó que no cuentan con otra salida, pues por obras de drenaje en el cerro, se cerraron otros accesos hacia Lomas de Españita, y esto los dejará sin posibilidad de salir para realizar sus actividades diarias.Tras una breve discusión, ambas partes quedaron en reunirse hoy para evaluar la posibilidad de instalar reductores de velocidad o alguna otra medida, para que puedan incorporarse directo al bulevar a Villas de Irapuato.