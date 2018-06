Campeón Independiente de liga Femfut

2018-06-19 06:00:00 | AGUSTÍN CERVANTES | La Piedad, Michoacán

Las piedadenses se llevan el título, además Paola ‘La China’ Solís es la goleadora del campeonato.

El equipo esperó este título por 3 años.



Independiente Femenil FC levantó la copa de Campeón 2018 en la Liga Femfut tras derrotar 3-0 a su similar del Deportivo Pénjamo, en juego que se disputó ante un estadio Pablo Herrera que estuvo a reventar.

La escuadra piedadense llegó como favorito a esta Gran Final, la primera en su historia dentro de la Femfut donde en ediciones anteriores se había quedado en semifinales, por lo que “a la tercera fue la vencida”.

Sin embargo desde el silbatazo inicial, las cosas no pintaron del todo fácil para las pupilas de Alfredo Martínez y es que su rival, Deportivo Pénjamo puso resistencia, incluso generó contragolpes a los que solo les hizo falta puntería.

El 1 por 0 llegó a los 17 minutos con un tiro que salió de los botines de Paola ‘La China’ Solís, la pelota se incrustó en el ángulo superior izquierdo de la portería del equipo de Pénjamo. Ese fue el primer gran festejo en las tribunas de al menos 300 seguidores de estas chicas que hicieron el viaje.

Tras ese tanto, el conjunto penjamense no se dio por vencido y siguió con algunos contragolpes, pero a los que les hizo falta más puntería y decisión de las chicas de ataque para su causa.

OTRO SEÑOR GOLAZO

Al 24’ de acciones otra genialidad de Paola Solís se dio, también con tiro que sacó desde tres cuartos de la cancha, la delantera del ‘Inde’ apreció adelantado a la portería contraria y techó con tiro por arriba para meterla en las redes; fue el 2 por 0 para el Independiente.

De esa manera se fueron al receso, el Deportivo Pénjamo que no se daba por vencido pese a estar abajo en el marcador y es que con un gol regresaría con todo a la pelea.

Complementario

Para la segunda mitad, una vez más se vio la misma pelicula, Independiente con todo en busca de más anotaciones y su rival, esperando un contragolpe, solo que en esta fase complementaria fueron menos.

El 3 por 0 fue de Paulina Plascencia por el costado derecho, sobre el pico del área grande sacó un disparo fuerte que hizo una comba para anidarse en el ángulo derecho de la meta penjamense y fue el tercero con el que se pudo sentenciar la gran final.

De esta manera fue como Independiente se llevó el titulo de Campeón en la Liga Femfut de esta región, la primera estrella en su historia en este torneo para la escuadra piedadense. El campeonato de goleo fue para Paola ‘La China’ Solís.