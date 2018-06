ESTADIO Y CAMPAÑAS

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El gobernador Miguel Márquez y el presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez Patiño, intercambiaron elogios y anunciaron el gran proyecto del nuevo Estadio León a 13 días de la elección.Ya no quisieron esperar a que regresara de la Copa del Mundo de Rusia el presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía, o a tener el diseño, y menos a firmar el contrato de compra-venta del terreno.Márquez nada dijo del terreno que compró el Estado a 280 millones y le venderán al inversionista en abonos chiquitos. Defendió que era momento de tomar decisiones y que la historia lo habrá de juzgar.La afición está siempre ávida de buenas noticias, y se las dieron: una nueva casa para su querido equipo. Así lo anunciaron en vivo y directo por TV4 (el Canal del Estado) el dueño del Grupo Pachuca y el Gobernador, y como acompañantes el alcalde Luis Ernesto Ayala; el presidente del Congreso, Luis Vargas; y un representante de Manhattan Construction (responsable de la construcción del inmueble).Hay respaldo en lo general al gran proyecto, mucho más cuando el Municipio perdió ya en los tribunales la guarida de La Fiera a manos del celayense Héctor González y de Roberto Zermeño hijo.Por eso al anuncio invitaron a líderes de cámaras empresariales, organismos sociales, aficionados, al Cónsul de Japón y en un video sumaron voces de casa y de directivos de empresas extranjeras (como Pirelli y Kasai). Al arranque Jesús Martínez dijo que quiere invitar a don Antonio “La Tota” Carbajal y a la familia de José Alfredo Jiménez. El mensaje enviado es que se trata de un “proyecto de ciudad”.De paso, el anuncio sirvió como marco para los ‘vivas’ del jefe del Grupo Pachuca a Miguel Márquez, lo presumió como el Góber mejor evaluado del País, su humildad, su don de gentes. El de Purísima del Rincón le agradece su confianza en una inversión privada que cumple una función social.La desafectación del terreno propiedad pública obtuvo el respaldo unánime del Congreso local en la sesión del Pleno del jueves pasado, aunque los términos del contrato de compra-venta entre el Estado y el particular no pasan por el Legislativo. Lo que ya trascendió es que se lo pagarán en ocho años con un interés no menor al rendimiento legal vigente. Lo que falta ahora es que se firme y se transparante.Márquez destacó que se trata de una inversión totalmente privada. Pero en la transmisión le faltó agradecer a los contribuyentes guanajuatenses que pagan sus impuestos, pues son ellos los que hicieron posible que el Gobierno Estatal adquiera al ‘chas,chas’ desde finales del año pasado las 12.4 hectáreas en el corazón de León por 280 millones de pesos, y que hoy pueda venderla a plazos en el mismo valor.La organización “Causa Común” que dirige María Elena Morera hizo ayer un enérgico pronunciamiento para exigir a las autoridades de los tres órdenes de gobierno emprender una profunda reforma policial y castigar a los asesinos de una gran cantidad de policías en todo el País. En Guanajuato también deben tomar nota del llamado al ser uno de los estados con mayores víctimas.El comunicado refiere que en un simple recuento hemerográfico en lo que va del año han muerto 161 policías de los tres órdenes de gobierno, y sólo en la primera mitad de junio fueron 29, la quinta parte. “Por el número destacan Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Veracruz y el Estado de México, entidades que representan el 60% de los casos”, apunta. Le peor de todo es que son estadísticas sin consecuencias.El Observatorio Nacional Ciudadano lanzó una interesante iniciativa para que todos los candidatos a la Presidencia de la República y a las nueve Gubernaturas en disputa, presentaran con todo detalle sus propuestas por la seguridad. El director general del ONC, Francisco Rivas, nos dijo ayer que sólo Diego Sinhué Rodríguez contestó completo el cuestionario y Felipe Camarena sólo la parte general.De acuerdo con el análisis del organismo ciudadano se espera que las condiciones de seguridad durante los primeros 12 meses de la administración sigan empeorando, principalmente porque “la pugna de los grupos de la delincuencia organizada por el negocio del huachicol fomentará el crecimiento de los niveles de violencia”. Hay una tendencia al alza en los femenicidios, homicidio y robo con violencia.Pepe Meade cumplió el trámite de tener encuentros con PRI, Panal y Verde, por separado en Guanajuato. Llamó la atención que en su pasada visita a Las Joyas no destacó la figura del candidato a la alcaldía del PRI, Clemente Villalpando, como ayer sí lo hizo pidiendo el apoyo para Sergio Contreras. Sólo Meade sabe si fue sin notarlo o confía más en el segundo para pelearle al PAN.El Consejo Coordinador Empresrial de León encabezado por José Arturo Sánchez Castellanos se reunió en privado por 35 minutos con el candidato presidencial del PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade.Le entregaron el documento “Propuestas por Guanajuato 2018” y le plantearon preocupaciones de los guanajuatenses, primordialmente El Zapotillo y el reclamo de la “puerta giratoria” por la que los detenidos por delitos como portar armas de fuego y robo de combustible, son procesados en libertad.El jueves los socios del CCEL escucharon también la propuesta de Ricardo Anaya, del PAN-PRD-MC.En la fotografía están: José Alberto Castro, Luis Alberto Ramos, Ismael Plascencia, Marisol Ruenes.Foto: CCEL