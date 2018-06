Asegura 'El Bronco' no tener las mismas condiciones que los partidos políticos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con un discurso contra el financiamiento de los partidos políticos, else reunió con simpatizantes irapuatenses para compartir sus propuestas y pedir que no se dejen guiar por las encuestas."Ahorita que venía del aeropuerto ví un montón de espectaculares de un Sinhue, eso cuesta mucho dinero y se paga con financiamiento público" señaló el candidato."Quiero ser presidente y quiero que me ayuden a ser presidente, fíjense la adversidad que hemos vencido, primero el INE me puso una friega y eso que estoy gastando mi dinero, la ley no le permite a los independientes tener las mismas condiciones que los partidos políticos, nosotros no tenemos dinero público", puntualizó.Aseguró que le quitaron días de campaña, una adversidad que también pudo vencer.