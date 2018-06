Amigos reportan desaparición de mexicano tras irse con una rusa

"Sabemos que algo no está nada bien ya que la última vez que habló se escuchaba demasiado confundido e incluso llorando. Ya se acudió a las dos embajadas, tanto Mexicana como la de Estados Unidos y en las dos sólo te piden que dejes información".

Un grupo de amigos que se encuentran de viaje durante el Mundial de Rusia 2018 reportaron la desaparición de tres días de uno de sus compañeros, luego de que éste fuera de fiesta con una mujer rusa.Marcos Smeke y Arturo Pérez, los amigos que, aseguran queconoció a una mujer llamada Alita, con la que se fue de fiesta, y desde entonces, no han sabido nada de él., publicó Amanda, esposa de Smeke a través de Facebook.Mata, mexicano que radica en San Antonio, Texas, se perdió el partido de México vs Alemania, y al no ser localizado, sus amigos comenzaron con la búsqueda.Se trata del primer caso de un aficionado mexicano desparecido durante la justa veraniega.