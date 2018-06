Encuentran vestigios de templo en Tlatelolco

"Los vestigios que hoy vemos nos obligan a refrendar la importancia de respetar al patrimonio cultural material e inmaterial y a admirarlos desde la perspectiva que nos ofrecen estas ventanas arqueológicas que conjugan la modernidad de la ciudad con su pasado prehispánico", dijo.

. Se trata de los vestigios del, una estructura circular descubierta en 2014 y que ahora se puede contemplar desde el estacionamiento de un centro comercial y desde la avenida Ricardo Flores Magón.que quedó adaptado a la nueva Plaza Tlatelolco.Ahí se podrá ver el vestigio dey donde, así como piezas de lítica prehispánica.que investigadores del INAH realizaron en ese predio cuando demolieron el supermercado El Sardinero para construir una nueva plaza.. Ese primer templo, que debió funcionar como un adoratorio que estaba coronado por una escultura de la deidad del Viento, fue cubierto después con la estructura circular que ahora se puede apreciar.En el espacio adaptado para la visita también. Por ahora solo se aprecia una sección de esa estructura, pues el resto está debajo de la avenida Flores Magón., dos de ellos se encuentran en la parte del sitio arqueológico y el tercero es el que ahora abre sus puertas al público. Señaló que en el centro de la ciudad, en el área que comprendió la antigua Tenochtitlán, también se han encontrado tres templos de ese tipo.El funcionario destacó la colaboración de los inversionistas al permitir que los vestigios quedarán a la vista del público y dijo esto es una muestra de que el pasado prehispánico no está peleado con la modernidad."Debemos ser enfáticos en el sentido de que el instituto y el patrimonio arqueológico no se oponen, no detienen el desarrollo de la ciudad y la economía de nuestro país., encontrando la comprensión de la sociedad y de empresarios responsables como los del Bufete de Desarrollo Inmobiliario, quienes con todo y que a veces los veíamos con cara de desesperación, finalmente apechugaron y colaboraron con el proyecto; y estoy seguro de que ahora saben que no se trata solo de un negocio, sino también de un gran proyecto de rescate cultural", añadió.pero el acceso al lugar solo se podrá hacer mediante visitas guiadas con previo aviso a la administración de la Zona Arqueológica de Tlatelolco. La visita al sitio será gratuita.