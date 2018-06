López Obrador no anunció impuestos para las remesas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En un video que ya acumula más de 100 mil reproducciones en redes sociales, un usuario presenta un panfleto en el que se señala: “¡TUS ENVÍOS DE DINERO ESTÁN EN PELIGRO! López Obrador quiere poner impuestos a las remesas” y llama a no votar por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.Pero esta noticia es falsa. Ni en su Proyecto de Nación 2018-2024 , ni en sus discursos públicos Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que vaya a poner impuestos a las remesas. E n el último debate se comprometió a que si gana, no aumentará los impuestos en términos reales.En el Proyecto de Nación 2018-2024 reitera que sus proyectos están diseñados para que se realicen “sin incurrir en aumentos de las tasas impositivas o la creación de nuevos impuestos”.La imagen de la nota está diseñada como si fuera un periódico y fue compartida por la cuenta en Twitter de Noticias Migratorias. Sin embargo, la cuenta se creó en mayo de 2018 y apenas tiene 55 tuits. La dirección web que indican en su página de Facebook no funciona.Las cuentas de Noticias Migratorias de Facebook y Twitter, que suman alrededor de nueve mil seguidores, ha publicado en al menos 18 ocasiones en contra de López Obrador, con los hashtags #noAMLO o #noalopezobrador. Además, comparte mensajes como “No votes por #lopezobrador te quiere quitar tus propiedades!” o “ #AMLO ni puede hablar Español bien, ni esta bien informado. NO tiene la capacidad para ser un presidente. #noestapreparado ”.Entre los más de mil 800 comentarios que tiene el video donde se compartió el panfleto, algunos usuarios advierten que “han tapizado” varias calles en Estados Unidos con esos carteles y varios de ellos denuncian que se trata de una noticia falsa y de guerra sucia.En 2017, las remesas sumaron 28 mil 771 millones de dólares, la cifra más alta de la historia, alcanzando el 20% del PIB , según el Banco de México.