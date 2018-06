Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Demoscopia y democracia van de la mano. Esa ciencia sólo prospera ahí donde hay un ambiente de libertad y los profesionistas trabajan con rigor, sin atender a intereses, comerciales o políticos. Desde hace meses hay un desfile muy variopinto en la calidad y en los resultados de las encuestas preelectorales. Ese desfile fue la motivación original de la travesura.Los aviones sufren accidentes. Las condiciones meteorológicas, el estado del aparato, los errores humanos, son explicaciones frecuentes que delatan las “cajas negras”. La confrontación es la única forma de corregir las fallas para poder seguir volando con mayor seguridad. Desde hace algunos años ha habido pronósticos demoscópicos fallidos, el más conocido quizá sea el Brexit. ¡Vaya sorpresa! El caso de Trump versus H. Clinton es distinto porque las antiguallas de los colegios electorales no necesariamente representan el voto popular fielmente. Los aciertos –que los hay y muchos- pasan sin comentarios, es lo esperable. Fui profesor de epistemología durante casi dos décadas y los casos más interesantes son los fracasos, ya lo decía Bacon se aprende más del error que de la confusión. Qué falló, qué anda mal, qué aproximación ya no funciona, ¿por qué? Es el caso.Agréguese que hay nuevas formas de medición: Oraculus, un promedio de una selección de encuestas o Massive Caller que es un ejercicio robotizado por teléfono que presenta una altísima tasa de no respuesta, pero que también despersonaliza el contacto para obtener la posición. Aún con estos nuevos instrumentos en el 2018 los diferenciales han sido abismales. Hay ejercicios que reportan 20 puntos entre el primer y el segundo lugar junto a otros que sólo asignan seis. Y qué decir del segundo y tercer lugar que en algunos estudios se invirtieron. ¿Acaso son trajes a la medida? Eso sería vergonzoso. Pero, eso sí, en todos AMLO viene en primer lugar.Ante este escenario decidí proponer en distintos frentes empresariales una encuesta muy potente, un Rolls Royce, que aclarara dónde estamos parados. Las falsas expectativas son muy riesgosas. Se trata de una primera vuelta virtual. Después de meses de promoción en busca de financiamiento, la COPARMEX decidió entrarle a la aventura. Debo decir -en descargo de los otros potenciales patrocinadores- que el punto más controversial fue siempre la duda sobre el segundo lugar, hacia dónde iría el voto útil en caso de haberlo. Ese voto útil para el segundo lugar sólo podría darse conociendo las posiciones, aunque el empate en segundo lugar era técnicamente posible. Sin fe partidaria, mi único interés siempre fue que las expectativas de los actores y de los ciudadanos estuvieran claras para evitar sorpresas que generen desconfianza hacia el proceso y las instituciones que tanto tiempo nos ha llevado construir. Así nos lanzamos al ejercicio.Lo coordinó el doctor Edmundo Berúmen, una verdadera autoridad en el medio, un gran muestrista y maestro de muchos encuestadores. Se realizó a través de la Fundación Este País, (FEP) por supuesto sin carácter lucrativo. De los resultados se desprenden varias lecciones. Las redes sociales han transformado la forma de informarse o desinformarse, también de hacer campaña. Como decidimos volar seguros se levantaron alrededor de 13 mil cuestionarios y no los 1200 que son muy comunes; se registraron 1159 secciones electorales; la representación a nivel estatal llegó a un 95% de confianza. En fin, no aburro al lector con las características metodológicas. Toda la información es pública: berumen.com.mx, encuesta electoral.Algunas encuestas comerciales crearon fantasías perversas en los contratantes: todos esperaban estar por arriba de los niveles registrados. Resultados: Morena y coalición es puntera en la presidencial con 39.5%, pero no por arriba del 50% como habían pronosticado algunos. PAN y PRI están muy distantes en 19 y 12% respectivamente. Morena gana en CDMX, Chiapas, Morelos y Tabasco. El Frente (PAN, PRD y MC) gana en Guanajuato, Yucatán, Puebla, (7 puntos) y Veracruz (más cerrado, 6 puntos). Movimiento Ciudadano arrasa en Jalisco.Indecisos altos. ¿Voto oculto o miedo a decir lo que piensan? Sería grave. Lo más interesante es el carácter multicolor, el voto cruzado. El PRI, salvo sorpresas, quedaría con 13 gubernaturas; 12 para el PAN-Frente y una para MC. Morena sólo 4. Las reformas constitucionales estarían muy complicadas. Diputados: PAN 125, PRI 94, VERDE 13, o sea 232. Sin mayoría, pero oposición muy fuerte. Senado: PAN y PRI 62, Morena 60. Nadie con mayoría absoluta, la negociación se impondrá y el PRI y PAN -en conjunto- son imprescindibles. Festejo el carácter multicolor y plural, la permanencia de algunos partidos y la negociación obligada. Esa es la democracia.