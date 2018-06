Frenan labor contra el dengue al negar acceso a brigadistas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Debido a que personal de escuelas en Purísima del Rincón no dan acceso a las brigadas, se han retrasado las acciones para la eliminación de criaderos del mosquito transmisor de dengue, zika y chikunguya, donde ya se han localizado espacios de reproducción del mosco.Autoridades del sector salud aseguraron que los trabajos deberían haber comenzado desde la semana pasada, sin embargo, indicaron que no hubo acceso.Por lo que solicitan el apoyo de las autoridades para que se cuente con la disposición y la certeza para llevar a cabo los trabajos.Se espera que a partir de mañana se inicie de manera formal las visitas, se comenzará en la colonia Guanajuatito, con las actividades que ya se habían programado por parte de personal del Centro de Atención en Servicios Esenciales en Salud (CAISES).Aunado a esto, se indicó por parte de las autoridades del sector salud, que se continúa con las fumigaciones domiciliarias.Al respecto, se mencionó que incrementaron los casos en donde se han localizado puntos de reproducción del huevecillo del mosco.Es decir, que de 220 casas que se visitan por semana, en al menos 30 se localizan áreas de reproducción, aunque se indicó que no genera ninguna alarma, pero sí se toma en consideración para reforzar las medidas.Cabe señalar que hace unos días se presentó un paciente con sospecha de contagio, mismo que fue atendido en Hospital Comunitario de los Pueblos del Rincón, en donde se hicieron los análisis correspondientes, se le dio atención y se descartó que se tratara de dengue.En las escuelas se trabajará con los docentes, alumnos y padres de familia para crear conciencia y que todos las repliquen ya sea en la misma escuela y en sus hogares.Para la segunda etapa es el control larvario, en el cual se hará la colocación de insecticida en los lugares que contengan grandes cantidades de agua, como tinacos y cisternas, entre otros, el producto no es nocivo para las personas y muy efectivo para acabar con este mosquito.En la tercera etapa es el rociado intramuros que se realiza de manera rápida, sin ningún efecto adverso para las personas.Sin embrago, se les brindaron algunas recomendaciones a las personas como ventilar las habitaciones de 15 a 30 minutos, si existiera algún residuo de lÍquido en el suelo lo ideal es barrerlo.Para la cuarta etapa se deberá seguir con la eliminación de todos los cacharros con los que se cuenten para evitar posibles criaderos.Y para la última etapa es la supervisión y mantenimiento de las acciones constantes, para lograr la certificación de “Escuela libre de criaderos”; se planea seguir con el resto de las escuelas en posteriores días.