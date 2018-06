Encontronazo entre patrulla y camioneta deja 6 lesionados

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Seis personas resultaron lesionadas del choque entre una patrulla de seguridad y una camioneta particular; tres de los lesionados son oficiales de seguridad.El percance ocurrió en la carretera de la comunidad de Peñuelas en San Francisco del Rincón; aunque se trataba de un operativo intermunicipal.Los elementos de seguridad que resultaron lesionados pertenecían a la ciudad de León ; entre civiles y oficiales, el estado de salud de los lesionados es estable.Fue alrededor de las 11:00 de la noche que se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia para que pudieran examinar a los lesionados que resultaron tras el choque frontal entre las dos unidades.En apoyo, la unidad de Protección Civil así como ambulancias de Cruz Roja se desplazaron al lugar de los hechos.Paramédicos coordinados con rescatistas valoraron a los lesionados siendo tres elementos de seguridad de nombres Luis Ángel y Oscar Roman de 38 años, así como Armando, de 37 años, aunque fueron lesiones leves fueron trasladados en la ambulancia a la Clínica T-7 del Seguro Social.Así como Julio de 37 años, quien era tripulante de la camioneta blanca fue atendido en el lugar y luego llevado a una Clínica particular en León, mientras que Claudio y Noe Guadalupe ambos de 26 años fueron valorados en el sitio ya que no fue necesario su traslado.Se tuvo el apoyo del personal de rescate de Protección Civil de la ciudad de León quien también apoyo con el trasladado de uno de los lesionados en su ambulancia ala unidad médica.Mientras se le brindaron los primeros auxilios a los afectados, la circulación fue cerrada y se estuvieron desviando a los vehículos con la finalidad de no afectar la evidencia.A la llegada de la grúa para retirar los autos del lugar la circulación fue abierta nuevamente y el paso vehícular continúo normal.De acuerdo a algunas versiones el conductor de la camioneta blanca conducía en estado de ebriedad, además manejaba a alta velocidad sin precaución ya que camino atrás había rebasado ya a varios vehículos.Y en uno de sus intentos impactó de frente contra una unidad de seguridad que circulaba por el carril contrario, ocasionado daños en ambos vehículos por el impacto.