Con la participación de unos 200 ciudadanos se llevó a cabo la primera marcha "Por la Paz" en el municipio de Cortazar, ante el incremento de asesinatos dolosos y robos en la entidad.Asociaciones civiles, religiosas y ciudadanos cansados de la situación se reunieron y pasadas de las 7:30 partieron de la calle Juárez hasta el centro de la ciudad hasta llegar al jardín principal.Con consignas de "No más violencia", "Queremos un Cortazar en paz" y "No más Muertos", los ciudadanos marcharon hasta el atrio del templo de San José y ahí oraron a pie de la imagen de San Francisco de Asís y sentenciaron que no será la única ya que se hará hasta que paren los asesinatos y robos sin control.Para finalizar la ceremonia los participantes dejaron veladoras en el monumento en donde está grabada una oración a la paz.