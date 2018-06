¿No tienes credencial de elector? Hoy es el último día para tramitar una reimpresión

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

De acuerdo con“Las personas que por alguna razón hayan perdido en este tiempo su credencial para votar podrán solicitarla hasta el día 20 de junio (hoy) la reimpresión de su credencial, estas reimpresiones se estarán entregando a más tardar el 29 de junio” dijo.Para poder, el institutEl comprobante de domicilio puede ser el recibo del agua, luz o teléfono, que no exceda los tres meses de antigüedad y puede tramitarse aunque no este a su nombre. La identificación oficial debe ser vigente.explicó que dichos documentos se les pide a todas las personas, ya que en ocasiones el sistema no reconoce la huella digital de los ciudadanos, en la cual aparece toda la información almacenada por el instituto.Debido a que se trata de una reimpresión de la credencial anterior, no se podrá realizar alguna modificación en la información anterior como domicilio u otros datos, ya que eso se podrá hacer después de las elecciones.“En estos momentos ya no se podría hacer una modificación, por eso se llama reimpresión, porque viene exactamente con la misma información que tenía su credencial que extraviaron y que por alguna causa ya no cuentan con ella”, señaló el funcionario.Los domicilios en donde se puede hacer dicho tramite es en la calle Insurgentes 113 de la zona centro y calle Antonio Plaza de la colonia El Vergel, con un horario de nueve de la mañana a cuatro de la tarde de lunes a viernes.