Paisaje urbano, fraccionamientos y abundan los baches

Cuando todo se planea todo sale mejor y más cuando se trata de las obras públicas que se realizan con fines de mejorar el paisaje urbano de calles y avenidas que deben estar en óptimas condiciones ya que es muy peligroso que haya baches que no puedes ver porque están llenos de agua y puedes tener una avería en tu automóvil y causar un accidente pudiéndolo evitar.Llego la temporada de las lluvias y como siempre ha sucedido empiezan a tapar baches que se pudieron arreglar antes que empezara a llover. Todo parece indicar que no hay una planeación de las obras para evitar atascos innecesarios por estar reparando en tiempos de lluvias. Acaba de suceder un congestionamiento de carros en el Bulevar a la altura de la Universidad de Celaya que estaban tapando algunos baches. Y hay otras avenidas como Irrigación y eje Manuel J. clouthier que hay cuarteaduras que con el paso del tiempo se convertirán en baches.Todo esto de estar tapando hoyos o renovando la carpeta asfáltica lo pueden hacer en la noche para causar menos caos vial. Yo no entiendo porque no lo hacen, tal vez sea por el costo que implica trabajar esas obras durante la noche. Sin embargo es necesario porque ya no somos una ciudad con pocos carros y pequeños problemas.El Municipio de Celaya, ya no es una ciudad pequeña pero la mentalidad se ha quedado corta que no concuerda con la realidad que estamos viviendo donde vemos un crecimiento enorme de fraccionamientos que están amurallados por la inseguridad que estamos padeciendo. Muchos de estos fraccionamientos están bien construidos con un urbanismo de primer mundo donde no encuentras baches y si los hay los arreglan lo más pronto posible muy diferente de las calles o avenidas que tardan meses en repararlas.Ahora el Municipio de Celaya se ha convertido en una metrópoli que es urgente trabajar con profesionalismo y de noche para tener menos problemas viales de los que hay en las obras públicas.Un estadounidense me comentaba que es muy diferente el urbanismo de un fraccionamiento que caminar por las calles donde encuentras pequeñas banquetas, incluso algunas calles ni banquetas tienen lo cual para él que me comentaba que Celaya es una ciudad colonial pero que se tiene que mejorar la estética de la ciudad limpiando el Centro Histórico de ambulantes que empobrecen el paisaje urbano. No se trata de quitarles su modus vivendi a los ambulantes sino se podrían hacer mercados artísticos donde los ambulantes puedan progresar mucho más que estando en las calles.Si fuéramos una sociedad que participara y protestara, estoy seguro que Obras públicas sería eficiente y no andarían tapando baches porque las calles tendrían buen pavimento o asfalto y luciría el paisaje urbano que se aprecia en algunos fraccionamientos amurallados por la nefasta inseguridad que vivimos en el Municipio de Celaya.