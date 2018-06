Así luce Maluma en Rusia 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Maluma, sabe perfectamente qué usar y qué no usar esta temporada. Tras su desafortunado look de secundaria pública, el intérprete de "Felices los cuatro" se ha reivindicado durante la primera semana del mundial de Rusia 2018, pues ha subido varias fotografías en las que se ve totalmente divertido en los partidos y apoyando a sus países favoritos (que todos, hasta ahora han sido latinoamericanos).Es por eso que cuando subió esta fotografía en Instagram se le reconoce que Maluma lleva el mejor look para usar en el mundial e imponer tendencia. Sí, sabemos que posiblemente no te pongas unos mules de Gucci – que por cierto, cuestan 13 mil pesos – pero tal vez optes por unos sneakers adidas superstar o unos nike airmax.La fórmula ganadora es, sin duda, el jersey de tu equipo favorito – Maluma optó por uno de su país natal, Colombia — combinado con unas bermudas de mezclilla y unos loafers o mules planos de Gucci. Si el estilo de tu chico no es como el de maluma, puede optar por unos sneakers para obtener más comodidad. Asimismo, si lo suyo no es mostrar pierna, unos jeans deslavados son la opción.No cabe duda que Maluma tiene estilo para rato, y estamos ansiosas por ver con qué sorpresas nos sale este mes futbolístico.