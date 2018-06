Así recuerda One Direction a Donald Trump

"Básicamente nosotros dijimos que no haríamos reuniones con los fans y eso, porque era un gran show. Era el show más grande de nuestras carreras", dijo el intérprete de Slow Hands.



"Él básicamente quería que promoviéramos el hotel", dijo Niall. "Así que nos fuimos".

Aún recuerda Niall Horan e momento en el que Donald Trump echó a One Direction de su hotel.La situación fue muy incómoda para la Boy Band, misma que fue antes de que éste se convirtiera en el actual mandatario de los Estados Unidos.La agrupación británica en aquel entonces reinaba en la escena musical, y cuando se hospedaron en el hotel del magnate, Trump les pidió un gran favor: tomarse una foto con la hija de su abogado.Y esta situación no fue del agrado del empresario.y esa fue no seguir usando el estacionamiento trasero, lo que los obligaría a entrar por el frente y toparse con una multitud de personas.