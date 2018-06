De ella estuvo enamorado Orlando Bloom

El ahora novio de Katy Perry se enamoró de Cate Blanchett cuando trabajaron juntos en El Señor de los Anillos.



"No puedo pensar, estaba tan enamorado. Me enamoré más de ti", admitió Orlando y Cate interrumpió para justificarlo: "¡Bueno, por tu personaje!", pero Bloom finalizó: "¡No, fui yo!”

se sinceró demasiado durante su asistencia al talk show The Late Late Show with James Corden.Bloom no fue el único invitado, a él se le unióLa confesión se dio cuando el anfitrión preguntó a Orlando cómo fue trabajar junto a Blanchett durante El Señor de los Anillos, por lo que éste admitió que durante ese tiempo se enamoró de su compañera.Apenada,, pero luego finalmente lo vio y pensó que se trataba de un chico lindo de la escuela de teatro.Lástima, Bloom, perdiste tu oportunidad.