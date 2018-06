.@Allendeoficial recibió en su casa de Miami a su amigo José José #LoVisteEnVentaneando pic.twitter.com/Z0rFo86U2D — Ventaneando oficial (@Ventaneandouno) June 20, 2018

Una imagen publicada en redes sociales por Fernando Allende sorprendió este martes, se trata de una fotografía de él y José José. El encuentro ocurrió en la casa de Fernando en Miami, hasta donde 'El Principe de la Canción' llegó este lunes en compañía de su esposa Sara Salazar, su hija Sarita, su yerno y su nieta Belén.“José y yo somos amigos de toda la vida, ya casi medio siglo de amistad, de hermandad. Ayer (martes) estábamos justamente en la casa, en la casa de ustedes en Miami, y tuvimos la gran fortuna de que Pepe vino con su esposa, con su hijita y con su nieta, y fue algo muy hermoso popre sabemos por lo que ha pasado mi Pepe querido y esa fortaleza, ese deseo de vivir, de dejar un legado positivo de ayudar”, dijo el actor al programa “Ventaneando” a su llegada a México, procedente de Miami.Sobre cómo se dió este encuentro, Allende dice que fue algo que no se planeó."Siempre estamos en contacto, lo que sí, no habíamos coincidido por situaciones de que yo andaba por allá y él por acá, y de repente: 'Fer estás en miami', 'Sí', 'Voy a tu casa', 'Sí vente para la casa'".Allende dijo que además considera al cantante como su hermano.“Dios te da una familia y luego tú eliges también y tienen tanto valor como las que Dios te da y Pepe es mi hermano querido, su eposa, su hijita, yo lo quiero mucho a mi hermano Pepe”, afirmó.Sobre los rumores de que José José y Sara están separados y que incluso ya no viven juntos, dijo que no cree que sea cierto.“No creo que José José y su esposa estén separados, los vi muy amorosos a ellos como siempre los he visto, una pareja que se quiere, que se respeta. Ahora tienen a Sarita junto a ellos y luego a la bebé, ellos son una familia, los vi muy integrados y si en algún momento hubo una desavenencia que desconzoco, ellos están unidos para siempre porque hay mucho más, es el amor la experiencia, es el cariño, es el haber pasado por tantos momentos difíciles juntos y haberlos sobrevivido, eso le da fortaleza a una pareja, yo los vi muy bien, muy felices”, aseguró.