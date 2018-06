México intimida a Corea

2018-06-20 08:39:23 | AGENCIA REFORMA | REDACCIÓN

Convenció a su principal estrella de que puede pelear por ser campeón del mundo.

Corea está obligado a vencer a México. Foto: Especial.



La actuación de México ante Alemania no sólo puso en alerta a Corea del Sur, convenció a su principal estrella de que puede pelear por ser campeón del mundo.

El delantero del Tottenham inglés, Son Heungmin, aseveró que la velocidad, la técnica y, sobre todo, la impresión que le causó México hacen pensar que puede quedarse con el trofeo de la FIFA al final del camino.

“México es un equipo que me ha dejado muy impresionado, lo ha hecho muy bien ante Alemania”, sostuvo Heungmin.

“Ellos son un equipo realmente preparado. Si pueden ganar a Alemania pienso que pueden ser considerados contendientes. Estoy realmente impresionado con su desempeño”.

En tanto, su compañero Kim Youngwon destacó la lección de México sobre cómo se debe jugar ante rivales como Alemania.

“Creo que México es un equipo muy versátil, que supo cómo jugar en los distintos lugares de la cancha para no dar oportunidad a Alemania. La forma en que se comportó ha sido una gran lección para nosotros sobre cómo enfrentarlo”, comentó el coreano Young.