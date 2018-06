FIFA quitará puntos a México si se vuelve a escuchar el grito el grito “Eeehh Puto”

Si la afición mexicana que se encuentra en Rusia no elimina de sus porras este grito tan famoso de “Eeehh Puto” la FIFA ya no va a imponer sanciones económicas como había sido hasta hace unos días, la sanción se irá al terreno deportivo, donde la medida trascenderá hasta quitar puntos a México si es que se repite el grito de los aficionados este sábado en el duelo de la fecha dos contra Corea del Sur.

Los observadores antidiscriminación, de la FIFA que estuvieron presentes en el estadio de Moscú, como parte del sistema de monitoreo antidiscriminación implementado por el organismo, ya ha reportado en múltiples ocasiones el comportamiento de los aficionados mexicanos.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya ha sancionado por este grito que se ha catalogado como “homofóbico”, criterio apoyado por el TAS, el más reciente fue el domingo pasado en el duelo contra Alemania donde nos sancionaron con 500 mil dólares por repetir en varias ocasiones el “Eeehh Puto”.

La Selección Mexicana ya ha publicado las reglas de civilidad que debían seguir los mexicanos para evitar problemas, reglas que no han tomado en cuenta del todo. Por medio de Twitter publicaron el link que incluye dichas reglas:

La FIFA ya ha condenado a la afición mexicana por este hecho, desde el Mundial de Brasil 2014 no se ha acatado la prohibición del grito, ya se ha hecho hincapié, acerca de no atentar contra la integridad de las personas por su raza, sexo o preferencia sexual y sigue sin quedar claro, la frase no es bien vista ante los ojos del resto de las naciones.

Después de su triunfo la Selección Mexicana ya no dependen completamente de sus jugadores, su participación en la siguiente ronda corre peligro, debido a que si se resta puntos (no se ha definido la cantidad), podrían quitarle a México toda posibilidad de avanzar.