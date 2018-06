Manolo Caro presenta elenco para su versión de 'Perfectos desconocidos'

Hace apenas siete meses, en diciembre de 2017 el realizador español Alex de la Iglesia presentaba su comedia “Perfectos desconocidos” protagonizada por Maribel Verdú y Eduardo Noriega. El filme a su vez era un remake de la cinta italiana del mismo nombre estrenada un año antes que la versión de De la Iglesia.

Ahora es Manolo Caro quien, sin importar que los filmes antes citados tengan poco tiempo de estrenados, se aventura a crear su propia versión y para ello ha elegido a Ana Claudia Talancón, Cecilia Suárez, Manuel García Rulfo, Mariana Treviño, Miguel Rodarte y Bruno Bichir.

Durante la presentación del elenco de este filme que llegará a las salas mexicanas en diciembre de este año, Caro aseguró no sentir presión por hacer un trabajo que aún está en la psique de muchos fans de las anteriores versiones.

“En noviembre del año pasado, nuestros amigos de Cinépolis nos invitaron a ver la versión de Alex de la Iglesia y me encantó, pensé que sería algo que me gustaría hacer en una versión mexicana. Es algo que no podía rechazar porque es una historia actual, divertida y con un gran elenco; es la primera versión latinoamericana y eso para mí es un orgullo”, detalló Manolo.