Propone Obrador reforma para endurecer castigos contra fraudes electorales

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de México, exigió al gobierno del estado la liberación de Gabriela Mejía Valencia, tesorera de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), y de Adelfa Zúñiga Fuentes, expresidenta de El Arenal, detenidas en menos de una semana.

Durante su cierre de campaña en la Plaza Juárez de Pachuca, el candidato de la coalición Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo, calificó como “una venganza política” ambas detenciones por apoyar el proyecto que encabeza.





“Nuestro apoyo y respaldo a quienes están detenidas injustificadamente y le pido al gobernador que sea respetuoso y que deje en libertad a quienes están presas y presos por venganza política, que no se meta al proceso electoral y que saque las manos de las elecciones”, expresó Obrador al terminar su discurso.

Gabriela Mejía Valencia fue detenida el pasado viernes acusada de ultrajes a la autoridad y por un presunto delito electoral; mientras, Adelfa Zúñiga, expresidenta de El Arenal que dejó el PRI, es señalada por el presunto delito de despojo.

“Nosotros vamos a estar pendientes del comportamiento de las autoridades. Una vez que ganemos no vamos a quedarnos callados… y en donde haya habido trampa y fraude se va a proceder legalmente, trátese de quién se trate, queremos llevar la fiesta en paz no queremos pleito con nadie y no es venganza, es justicia”.





PROPUESTAS

En sus propuestas, López Obrador aseguró que de llegar a la Presidencia de México, ingresará una iniciativa de Ley al Congreso de la Unión para endurecer las penas para los políticos que cometan fraudes electorales.

“Los que compren votos y utilicen el dinero del presupuesto para traficar con la pobreza de la gente, desvíen recursos y amenacen el pueblo, van ser severamente castigados. Esta va a ser la última elección que se celebre bajo la sospecha del fraude porque vamos a establecer una auténtica democracia en nuestro país”, expresó.

Añadió que, “muchos me preguntan sobre los cómo, esto es sencillo y depende de la voluntad política del presidente, si el presidente es antidemocrático, no hay ninguna esperanza de que se respete las libertades del pueblo, pero si es un demócrata va a haber legalidad, libertades y, sobre todo, libertad de sufragio. No va a ver fraude electoral”.

COMPARA GOBIERNO DE VERACRUZ CON HIDALGO

A diferencia de los 31 estados del país, en Hidalgo “se está dando algo excepcional que yo he visto. Este gobernador es muy arbitrario, es muy parecido en sus arrebatos a Miguel Ángel Yúnes Linares (gobernador de Veracruz), por eso yo le pido que sea respetuoso”, expresó.

Esto lo dijo luego que presenciar una riña durante el mitin, provocado un grupo de jóvenes identificados por organizadores del evento como integrantes de la Federación de Organizaciones Independientes del Estado de Hidalgo (Foideh).

“Exigimos respeto y también les decimos aquellos dirigentes sociales y políticos opositores en Hidalgo, que no están solos, siempre van a contar con el apoyo de nuestro movimiento”, expresó el candidato presidencial.