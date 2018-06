Así serán los próximos iPhones

El portal japonés Mac Otakara publicó un video donde se aprecian los tres nuevos modelos de teléfonos inteligentes de Apple, los nuevos iPhone que serán presentados a nales de año. En la grabación, que se basa en dibujos nales de esos dispositivos, impresos en 3D y ltrados desde la cadena de suministro de Apple la semana pasada, se comparan con los modelos actuales según el diario The Sun.









De acuerdo con la fuente, en septiembre Apple lanzará dos modelos con pantalla OLED y diagonales de 5.8 y 6.4 pulgadas, más otro con pantalla LCD de 6.1 pulgadas. El primero de ellos parece tener unas dimensiones de 143.65 x 72.03 x 7.66 m.



El segundo equipo que tiene una pantalla de 6.4 pulgadas mide 157.53 mm x 77.4 mm x 7.85 mm, según un informe de phonearena. Se dice que el dispositivo tiene una comparación con el iPhone 8 Plus.



El último dispositivo podría medir 150.91 x 75.72 x 8.47 mm. Con esta ltración, se espera que el iPhone X Plus sea más grande que el iPhone X, aunque mantiene el mismo diseño que Apple presentó el año pasado. Eso incluye una pantalla de borde a borde interrumpida por una muesca, junto con una conguración de doble cámara.



El video, revela también que el supuesto iPhone de 6.1 pulgadas contará con un diseño similar al iPhone X y iPhone X Plus, aunque solo tendrá una cámara de lente única. Otros rumores arman que el dispositivo no contará con 3D Touch para ayudar a reducir el costo.