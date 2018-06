Afectan lluvias a 3 comunidades

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las fuertes lluvias registradas la madrugada del miércoles en el municipio de Silao ocasionaron el desbordamiento de una represa ubicada en los límites con la comunidad de San Antonio Texas, perteneciente a Irapuato, lo que dejó a al menos 10 viviendas con daños y así como afectaciones por encharcamientos.Desde las 7 de la mañana, comunidades como San Antonio Texas, Buenos Aires y Santa Barbara, en Irapuato, se vieron afectadas por el ingreso de agua a casas y patios traseros. Esto fue después de los escurrimientos de Silao, que se concentraron en una represa conocida como “San Antonio”, la cual desbordo y afectó las viviendas, pero especialmente varias hectáreas de cultivo de la zona.“La gente de Conagua me dice que este fue un escurrimiento anormal por una lluvia que se presentó en Guanajuato de 104 milímetros esto es muchísima agua, el escurrimiento generó que todo lo que es la red de canales y arroyos no soportara la carga de agua y se bordearon, se desparramó ese es el escurrimiento que traemos”, señaló el director de Protección Civil, Juan Segoviano Tovar.Decenas de pobladores afectados de la comunidad de San Antonio Texas lograron poner a salvo algunas de sus pertenencias, sin embargo algunos muebles y ropa no tuvieron la misma suerte. En algunos predios donde existen hasta tres casas ubicadas en la parte baja de la comunidad, el agua se metió a los cuartos alcanzando una altura de 30 centímetros. En esta comunidad hubo 5 casas con daños.El puente vehicular que conecta las comunidades de Buenos Aires y San Antonio Texas se vio superado por la creciente del Rio Silao, afectando por algunos minutos la libre circulación vehicular.El director de Protección Civil, Juan Segoviano Tovar, señaló que trabajan con Conagua, Desarrollo Rural y Social para brindar apoyo a los afectados e incluso llevarlos a un lugar seguro en albergues de DIF si lo desean.“Esta activada Conagua, en Silao está activado incluso el ejército, nosotros tenemos trabajando Desarrollo Rural, Desarrollo Social, seguridad Pública somos quienes estamos trabajando ahorita a este paso de agua es difícil darle un cauce esperemos que esto ya se vaya al río Silao que esta adelante y encausarlo a la presa del Conejo para poder hacer una evaluación más presisa de eso”, finalizó.“Quiero pensar que algunas familias aunque sean pocas que estén afectadas pueden ir a DIF para que estén más tranquilas ese sería el protocolo a seguir”, dijo.Según datos del Sistema Meteorológico Nacional en Irapuato se espera que durante los proximos díascontinúen las lluvias a execpción del proximo vierne y sábado donde se espera un clima nublado, además se señala que la temperatura alcanzará una máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 14 grados centígrados.Por su parte la Dirección de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio JAPAMI, a través del área de comuncación, explicó señaló que trabajan en los encharcamientos que se presentan en calles y colonias del Municipio como es el caso de Hacienda la Virgen.