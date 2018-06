Casa en Barrio de la Salud era un peligro y tuvieron que derribarla

La vivienda representaba un riesgo y serio peligro para sus moradores, vecinos y personas que transitan por el lugar debido a un desprendimiento parcial registrado ayer martes.



“Esta casa hace dos semanas se nos reportó un riesgo y al venir a revisarla, observamos que la barda principal que se está derribando, estaba inclinada y en riesgo de caer, se les comentó a los familiares, el señor (dueño de la vivienda) se fue a vivir con una hija de él, y el día de ayer, se vino abajo parte del muro, poniendo en riesgo a los peatones y vehículos que circulan por aquí, por eso se determinó realizar ésta acción”, comentó Segoviano Tovar.

Unaen la, fuepor orden de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.Cabe mencionar que las afectaciones al inmueble de referencia en su estructura, se agravaron a partir de las lluvias recientes, aún cuando ya se había notificado a los propietarios sobre los riesgos del caso y no se había podido intervenir físicamente para su derrumbe, sólo se había colocado el aviso de advertencia.Desde hace dos semanas, refirió el Director de Protección Civil y Bomberos, Juan Segoviano Tovar, se observó que la barda frontal de esta vivienda se encontraba en riesgo de caer, por ello se comenzó a monitorear y hablar con su morador para que la desocupara, indicaciones que siguió mientras se mantenía vigilada la vivienda, con ello se evitó que personas resultaran lesionadas.Ante los riesgos que puede existir en las viviendas viejas de la ciudad, señalo el director de Protección Civil y Bomberos, esta dependencia realiza un constante monitoreo de casas con riesgo, para evitar que moradores (cuando hay), vecinos, peatones y automovilistas, puedan resultar heridos en caso de que su vivienda tenga inconvenientes físicos en su estructura y se derrumben.Cabe recordar que, en el Centro Histórico de Irapuato, existen otras viviendas que han sido catalogadas por el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) y no se pueden intervenir, no obstante, al significar un serio peligro y riesgo para la población, se les ha colocado una señal de advertencia de que pueden colapsar, algunos de estos inmuebles se ubican sobre las calles Terán, Ramón Corona, Donato Guerra, Manuel Doblado y 16 de Septiembre, entre otras.