Ponen propaganda de 'voto católico' en lugar prohibido

El director deseñaló que revisarán si el anuncio del, colocado en un parabús, cuenta con el permiso del Municipio.En el paradero de la calle Andrés Delgado, en la Zona Centro,El anuncio invita a los electores a elegir al candidato queEn el mismo parabúsMedina recordó que el Municipio ha realizadode la dirección.



“No importa si se trata de un anuncio político o comercial, se han hecho las clausuras, en el caso del anuncio, no tenemos el reporte, pero verificaremos para tomar las medidas necesarias”.

Por su parte, el vocal ejecutivo de la 08 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Francisco Gerardo Parada Villalobos, señaló que



“Es muy importante comentar que a esta clase de propaganda no se le pide permiso al instituto, no se le solicita su autorización, lo que significa que esto pues no lo avala, pero tampoco lo censura. Es muy importante comentarlo, porque con el contenido de lo que hemos visto en esta propaganda podría en apariencia parece tratarse de un ejercicio de libertad de expresión”, señaló.