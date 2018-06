Se inundan hogares con aguas negras

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Desde el domingo pasado, en la comunidad de Santa Rita en el municipio de Salamanca comenzó la salida de aguas negras de los hogares.Por lo menos 10 viviendas que se localizan en la comunidad de Santa Rita sobre la calle Benito Juárez padecen desde el domingo 17 de junio la salida de aguas negras al interior de sus hogares esto luego de no contar aún con un colector de drenaje.Habitantes afectados relataron que tuvieron que ingeniárselas para que sus colchones, sillones, mesas, ropa y muebles de madera no se vieran afectados por las aguas negras que salían de las coladeras de los baños y patios de sus casas pues es un patrimonio que les ha costado comprar durante varios años."Desde el domingo está así tuvimos que subir los colchones, cajas con nuestras cosas, ropa y otras cosas con nuestras pertenencias tuvimos que subirlas para que no se nos mojen porqué luego de echan a perder", comentó Lucía, habitante de la comunidad Santa Rita.Otra de las situaciones que sufren los habitantes de la comunidad de Santa Rita es que sus caminos de acceso no se encuentran pavimentados y en esta temporada de lluvias se genera inundaciones y lodazales que impiden en ocasiones transitar para acudir a la escuela o a sus centros de trabajo.Asimismo, el Gobierno Municipal refirió que no hay afectación material ni humana por anegaciones en viviendas de la localidad.Mediante un comunicado de prensa se dio a conocer que el Presidente Municipal Interino, José Miguel Fuentes Serrato encabezó la primera sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil con el tema de lluvias 2018 y en donde acordaron mantener la comunicación y estar al pendiente de las situaciones emergentes en el municipio para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.