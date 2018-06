¿Pueden donar sangre personas con tatuajes?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hoy en día los tatuajes no son un impedimento para que las personas puedan donar sangre, comentó el químico, Héctor Martínez Pérez, quien ha estado impulsando la cultura de la donación en esta ciudad.Cabe mencionar que la mayoría de las instituciones médicas recomiendan esperar de 6 a 12 meses a partir de la fecha del tatuaje para donar sangre de forma segura. Este período es conocido como “período de ventana” y es el adecuado para descartar que haya alguna enfermedad o riesgo de infección sanguínea.Pasado este tiempo, una persona con tatuajes no tiene ningún impedimento para donar sangre. No obstante, siguen existiendo prejuicios con respecto a los tatuajes.Al respecto, tatuadores locales como Alberto Ortega ha manifestado en distintas ocasiones que al momento de hacer un tatuaje se deben utilizar agujas nuevas y esterilizar el equipo como parte de la seguridad.