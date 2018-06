Tesillo se incorpora a La Fiera

2018-06-20 08:10:34 | ÓSCAR JIMÉNEZ | León, Guanajuato

El plantel de la Fiera luce prácticamente redondo de cara al torneo del Apertura 2018.

William Tesillo se presentó, ya como esmeralda, en el Nou Camp. Foto: Cortesía.



Ayer se dio la incorporación del jugador colombiano William Tesillo, quien previo a hacer el viaje a Querétaro, en donde el plantel se mantiene en fase de pretemporada con Gustavo Díaz, aseguró en las instalaciones del Estadio León que el llegar al equipo esmeralda es un reto de suma magnitud.

“He hablado con mis paisanos y me han dicho cosas muy buenas de la ciudad y del equipo, entonces lo agradezco. Los aficionados me han escrito por redes sociales y me han manifestado mucho apoyo, cosa por la que me siento muy bien”, declaró Tesillo, quien se une a Alexánder Mejía, Yairo Moreno y Andrés Mosquera, como los cafetaleros del cuadro de la Fiera.

Por su parte, Yairo Moreno estaría reportando en breve con el equipo del ‘Chavo’, luego de también cumplir con su periodo vacacional, dejando solamente pendiente la presencia de Pedro Aquino, quien actualmente disputa el Mundial de Rusia 2018 con la selección de Perú.