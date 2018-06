Sunday ❤️ #happyeaster @nick_set_life Una publicación compartida por Sebastian Rulli (@sebastianrulli) el 1 de Abr de 2018 a las 8:02 PDT

Una publicación compartida por Angelique Boyer (@angeliqueboyer) el 21 de Ago de 2017 a las 1:30 PDT

NO TE LA PIERDAS

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cada que tiene oportunidad, Sebastián Rulli se da una escapada con su novia Angelique Boyer en tres puntos del Bajío: Guanajuato, San Miguel de Allende y Querétaro.Así que regresar a León con un proyecto como “Una Pareja de Tres” será todo un agasajo.“León es uno de los lugares que más me gustan de México, Guanajuato es un lugar al que he ido varias veces y me parece increíble cómo ha sido desarrollada entre túneles, es muy atractiva visualmente y me da mucho gusto ir cada que puedo, a un reocrrido por San Miguel de Allende, el papá de Angie vive en Querétaro, y cada que tenemos oportunidad vamos a hacer ese circuito”, platicó el actor que protagoniza esta puesta en escena junto a Verónica Montes, Gabriel Soto y Michelle González.En entrevista telefónica con am, justo antes de instalarse en Zacatecas, Rulli platicó sobre la obra, su relación con Soto, sus planes y lo que más disfruta hacer.“Después de terminar un proyecto de televisión, lo más maravilloso que puede ocurrir es hacer teatro, el poder acercarnos a la gente que nos ha estado siguiendo en esta producción, y con un mensaje agradable, divertido, dejando buenos momentos, compartir sonrisas creo que es lo más importante”.“Una Pareja de Tres”, es la historia de las aventuras de Toño y Max (Rulli y Soto), quienes compartirán departamento en el mismo piso que Ana Karina (Montes), una mujer atractiva que tendrá una relación especial con los dos.Rulli hará del psicólogo de Soto, un personaje al que le imprime ciertos rasgos de su personalidad.“Son dos antítesis en todo sentido, el mío está muy fácil de contraponer al de él (Soto). Es un alcohólico, bastante rudimentario en su forma de ver la vida, el mío es un psicólogo que le da terapia, y pues es una persona preparada, culta, en relaciones es muy romántico, centrado, y tenemos a esta mujer, que encontró en ellos dos al hombre perfecto; es la combinación que necesitaba y tratamos de manejar esas polarizaciones”, explicó.Es la primera vez que Rulli y Soto coinciden en un proyecto, pues hace 19 años compartieron un curso en el CEA, y fue hasta este momento que sus vidas se volvieron a unir.Sobre las relaciones 'swinger', que son el punto álgido de esta producción de Roberto D'Amico, Rulli opinó que todo el mundo tiene el derecho de vivir a plenitud su vida.“Todo el mundo tiene derecho a ser feliz de la manera que les funcione, que lo sientan, y sin juzgar y pretender ser juzgado. El secreto es que pasa demasiado rápido la vida y no vale la pena estar quedando bien con los demás, es mejor sentirse bien y compartir esta felicidad, es un tema tabú, pero que en México está muy abierto, porque vienen de muchas partes del mundo para vivir y disfrutar este tipo de relaciones y seguramente habrá muchos mochos que viven esa doble vida muy tranquilamente”.Por mucho tiempo, entre la jerga de productores o teatreros se habla de que el teatro está de 'capa caída' lo que no es así para actores como Rulli.“El teatro es de esas poca cosas que no se pueden cambiar ni suplir por ningún dispositivo. Puede haber una gran producción, pero si el actor no está presente no hay manera de llegarle al público, así que nunca será reemplazable”, consideró.El actor compartió su pasión por la vida en redes sociales, y explicó el porqué transmitir el amor públicamente.“Me gustan mucho las actividades al aire libre, compartir en familia, junto con Angie, mi hijo, juntos disfrutamos hacer fotografías en redes, eso es como el 1 por ciento de cómo la pasamos, y el cómo disfrutamos los días de la vida”, compartió.“Una Pareja de Tres” continuará hasta finales de junio, para después darse un espacio para reanudar a principio o mediado de septiembre.“Vamos a disfrutarla el resto del año, estoy seguro, pero el año que viene nos toca grabar no hay un proyecto en específico (para televisión), pero es la idea”, finalizó.Obra: “Una Pareja de Tres”Día: ¡Hoy!Lugar: Teatro Manuel DobladoFunciones: 7 y 9:30 de la nocheBoletos: $385 a $741 en taquilla del teatro