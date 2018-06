ALERTA MIGRANTE

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las imágenes de niños inmigrantes separados de sus padres y enjaulados han indignado al mundo, pero en Guanajuato nadie dice y menos hace nada. Y en la política “cero tolerancia” de Trump viene lo peor.El abogado leonés y activista pro-migrante Omar Silva se trasladó ayer al centro de detención en Texas y ya solicitó el reporte de los menores para identificar y apoyar a guanajuatenses.Pero no hay noticia de las acciones que estén tomando ante esa alerta el Instituto Estatal de Atención al Migrante y el DIF Estatal, que están dirigidos por Susana Guerra y Perla Hernández, respectivamente.El alcalde con licencia y candidato del PAN a la alcaldía de León, Héctor López Santillana, es uno de los que falta por publicar las declaraciones 3de3 (patrimonial, fiscal y conflicto de intereses) a través de la plataforma del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Transparencia Mexicana.De los candidatos a la Alcaldía de León están a consulta pública las 3de3 de Daniel Malacara, de Movimiento Ciudadano; Clemente Villalpando, del PRI; y Sergio Contreras, del Partido Verde. Además de Héctor, no están: Ernesto Oviedo, Morena-PES-PT; Lupita Torres, PRD; y Óscar Martínez, Panal.Y, como ya habíamos dicho en su momento, a la Gubernatura los cinco candidatos hicieron la tarea de presentar las declaraciones. Al Senado ya también lo hicieron los dos panistas, Alejandra Reynoso y Erandi Bermúdez; los priístas Azul Etcheverry y Gerardo Sánchez, y de Morena-PES-PT, Malú Mícher.El candidato del PAN-PRD-MC, Diego Sinhue, fue el primero que lo hizo, reportando un ingreso neto anual total por un millón 106 mil pesos; una casa a crédito adquirida en 2014 con valor de 2.8 millones de pesos; un terreno a crédito en 2009 por 380 mil; una casa donada a su cónyuge; tres autos modelos 2009, 2010 y 2014; otro 2016 de su esposa; y dos cuentas de inversión menores a 100 mil pesos cada una.El priísta Gerardo Sánchez reporta una remuneración neta anual total de 2.13 millones de pesos. Al contado, un departamento en la Miguel Hidalgo, de CDMX, a 1.27 millones y una casa en Salvatierra por 1.4 millones; en donación, otra en Querétaro de 1.5 millones. Su cónyuge, un departamento en Querétaro y una casa en Guanajuato. Dos autos él, uno su cónyuge, además de tres fondos de inversión mayor o igual a 500 mil pesos cada uno.Ricardo Sheffield, de Morena, registra una remuneración total anual de 913 mil 743 pesos. Los bienes son dos casas con valor de 720 mil (2009 al contado) y 1.3 millones (2018 a crédito), un terreno de 850 mil (permuta 2018) y otro de 4 millones 962 mil 038 (al contado en el año 1991), y una casa de su cónyuge. Tiene dos autos: Jeep Compass 2016 (335 mil) y un Kia Sorento 2017 (446 mil); y el valor de su despacho legal.El Verde, Felipe Arturo Camarena García, reportó un ingreso neto anual total de cero pesos y de su cónyuge por 381 mil 652; además de una casa con valor 103 mil (adquirida en 1997 al contado), otra vivienda en Guanajuato Capital y en Celaya de su esposa, además de un local comercial en Celaya; dos autos 2013 y 2016 de él y uno de 2018 de su mujer, y no aparecen inversiones ni cuentas bancarias.De los contados candidatos del terruño que presentaron la 3de3. están a las alcaldías: Antonio Arredondo (PAN, Salamanca), Elvira Paniagua (PAN, Celaya), Yulma Rocha (PRI, Irapuato), Juan Rendón (PAN, Dolores Hidalgo), Francisco Pérez (PRI, Pénjamo). A diputación local sólo la leonesa Libia Dennise García, del PAN; y para diputado federal sólo lo hizo Éctor Jaime Ramírez (PAN, León).El ex secretario de Gobernación y hoy candidato al Senado por el PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, regresa hoy a un encuentro para arropar a sus cartas de Guanajuato a la Cámara Alta: Azul Etcheverry y Gerardo Zavala, a diputaciones locales y a las alcaldías. La cita es a las 12:00 horas en el Poliforum.Beto Méndez, “El Bronco” de Comonfort, el primer alcalde independiente que ganó en Guanajuato en el 2015, apunta a la reelección, que sería su tercer mandato, pues ya antes (1997-2000) fue Alcalde bajo las siglas de Acción Nacional. Ayer, en entrevista para am Facebook, se dijo confiado de otra hazaña.Una de sus principales propuestas es la infraestructura vial que conecte por fin Comonfort con Querétaro (para lo cual ya existe proyecto ejecutivo pero no presupuesto para 10 kilómetros), la construcción de un campus universitario y detonar la inversión en el parque industrial.Es un municipio relativamente pequeño, colindante con San Miguel de Allende, Celaya, Apaseo el Grande, Juventino Rosas y con Querétaro, pero que por fortuna no tiene los índices de inseguridad y violencia de esa zona. Los últimos dos años han accedido a fondos Fortaseg para capacitar y equipar a la Policía Municipal y cuentan con el respaldo de la Policía Militar. Pero no hay que bajar la guardia.Ayer abrieron a circulación un tramo de tres carriles del Cuarto Cinturón Vial en Irapuato, que conecta el bulevar Arandas con Villas de Irapuato. Se trata de 4.3 kilómetros con tres carriles por sentido.“Son tres carriles que ya se pueden usar, que van a permitir mayor agilidad y ahorro de tiempo, en lugar de darle la vuelta a Irapuato, por aquí estarán en la salida en cinco minutos, es una obra de mucho beneficio que está en su última etapa”, comentó el gobernador Miguel Márquez en su visita a la obra.