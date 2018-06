Derechos del padre

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Mucho se ha criticado la irresponsabilidad y falta de conciencia de paternidad en los hombres, ya que existe un alto número de madres solteras y abandonadas. Pero, ¿qué pasa cuando aparecen hombres que desean defender su paternidad? ¿Qué derechos tiene un padre cuando la madre de su hijo no lo quiere dentro de su vientre yEste es el caso: Una pareja que tiene 5 años de convivencia se entera de que la mujer está embarazada. Ella no quiere tener a la criatura y alega que tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y a no permitir que esa nueva vida que se gesta en su vientre interrumpa su carrera profesional que ahora está en la cúspide ya que corre el riesgo de perder las oportunidades que se le están presentando. El padre sí quiere que el nuevo ser llegue a término y tenga la oportunidad de nacer. El padre busca garantizar el derecho a la vida de su hijo/a apelando al derecho que tiene de nacer ya que como padre no existe ningún derecho que le permita apelar al respecto.La legislación en el Distrito Federal hoy CDMX y el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación permiten a las mujeres la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas.a: a) Que no se le discrimine por su edad, ya que es sabido que el cómputo de la gestación inicia a partir de la concepción. Es decir, el concebido no es menos persona porque tenga una o 12 semanas de edad. b) A que no se le prive de la vida, porque su vida es una vida humana. c) Tiene derecho a que se interprete de una manera progresiva su derecho a la vida. Todo lo que atente contra su desarrollo se debe evitar. d) Conforme al artículo 29 se protege la vida humana y a la libertad de conciencia, y estos derechos jamás podrán restringirse ni suspenderse aunque hubiere alguna perturbación grave a la paz pública. e) Se respeten los principios de universalidad, en el sentido de que el género humano tiene una dignidad igual y universal desde que surge, el cual también es interdependiente, es decir, dependemos de la protección de unos para con otros, indivisible, esto es, nadie es menos persona porque tenga alguna discapacidad u atrofia, y la progresividad que ve y va más allá en la protección de los derechos humanos. f) Que se respeten y acaten los tratados internacionales como norma Suprema de Derechos Humanos. Sobre este último punto también se advierte la protección constitucional al ser humano desde su concepción.Entre los Tratados Internacionales tenemos la “Convención sobre los derechos del Niño”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Enero de 1991 artículos medulares: 1, 6 y 24; “La Convención Americana Sobre Derechos Humanos” o “Pacto de San José de Costa Rica” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981. Es preciso agregar la Ley General de Salud (México) ya que en su artículos 103 bis, reconoce la dignidad del genoma humano, y dice que no podrá ser objeto de discriminación.Luego entonces si la ley reconoce que el genoma pertenece a cada individuo y le concede dignidad a los “caracteres genéticos” ello significa que desde la fecundación la ley protege al ser humano.Para que un padre pueda protestar ante la amenaza de que su hijo/a sea abortado se requiere trabajar en medidas de protección para el derecho a la paternidad ya que debido al hecho de que el embrión se geste en el vientre materno despoja a los padres de cualquier derecho teniendo que presenciar y ser testigos del asesinato de la vida de su vástago.