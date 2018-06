Asegura Yunes que PGR pidió detener con fines de extradición a Karime Macías

"Es un trámite complicado, no es un trámite que lleve unas cuantas horas, pero ya se inició; primero, la Fiscalía solicitó a la Procuraduría General de la República que se hiciera, y la Procuraduría ya hizo el trámite ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estaremos muy pendientes de que este trámite se lleve a cabo conforme a la Ley, pero también que se apresure", indicó Yunes este miércoles en un mensaje a medios.



"El dinero de los veracruzanos se sigue usando para vivir en abundancia", dijo Yunes entonces.



"Como ustedes saben, la Fiscalía General del Estado ha dictado una orden de aprensión y es necesario que se lleve a cabo un proceso de extradición para traerla de Londres a Veracruz y que pueda enfrentar, en este caso, a los jueces", insistió Yunes.





"Mañana recibiremos en posesión los dos primeros bienes inmuebles que hemos logrado recuperar; bienes inmuebles que valen más de un millón de dólares. Estoy muy contento, ha sido una batalla de muchos meses, de muchos, muchos meses, para lograrlo.



"A partir de estos dos primeros bienes inmuebles, que valen más de 25 o 30 millones de pesos. Vamos a recuperar varios más", comentó Yunes en un mensaje a medios.



"Prácticamente todos los que fueron funcionarios de alto nivel con Duarte tienen casa en Houston, en la zona más cara, en Woodlands, y ya mañana recuperamos los primeros dos bienes inmuebles; una casa-habitación y un local en un centro comercial importante.



"Quiero decirles también que estamos haciendo un gran esfuerzo por recuperar esta casa, que fue la casa que se mandó a hacer Javier Duarte, precisamente en Woodlands, en el lugar más caro de Woodlands que se llama La Reserva", manifestó.



"Estamos haciendo un esfuerzo; contratamos un despacho de abogados en los Estados Unidos y ese despacho de abogados está presentando demandas y ha funcionado muy bien", manifestó Yunes, quien voló este miércoles a Houston, con regreso mañana.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

solicitó la detención provisional con fines de extradición deinformó que el procedimiento se lleva a cabo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, que a su vez lo solicita al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña para que allá se inicie el trámite.A finales de mayo, el Mandatario estatal panista dio a conocer imágenes que demuestran que la esposa deFotografías y videos de seguimiento realizados a la ex Primera dama del Estado con una cámara oculta, muestran a la esposa del ex Gobernador realizando retiros de dinero en cajeros automáticos, visitas a tiendas, a un gimnasio con alberca, a un gimnasio facial para fortalecer los músculos de su cara y a un centro de idiomas.estudian en el prestigiadoA sólo un par de kilómetros del Palacio de Buckingham y rodeado de embajadas, incluyendo la residencia oficial del Embajador de México, se encuentra el edificio Wilbraham Mansions, hogar de Karime.REFORMA constató que el inmueble tiene 48 departamentos y el valor promedio de cada uno se estima en 4 millones de libras esterlinas (casi 104 millones de pesos).La renta mensual de un departamento se ubica entre las 9 y las 12 mil libras (entre 234 mil y 312 mil pesos).Yunes también anunció la recuperación de 12 inmuebles en The Woodlands pertenecientes a Duarte y ex funcionarios, que adquirieron propiedades en esa zona exclusiva de Houston, Texas.El Mandatario acusó que esos inmuebles de lujo fueron adquiridos en el sexenio decon recursos públicos.Esa casa, añadió, tiene un valor de más de 2 millones de dólares.REFORMA publicóadquirió una propiedad en The Woodlands, un exclusivo suburbio en las afueras de Houston, valuada en 2.5 millones de dólares.Se trata de una casa ubicada en 119 Simon Lake Lane Woodlands Reserve, la parte más pequeña y exclusiva de todo el desarrollo texano.La localidad se llama Village of Indian Springs. En la parte trasera de la casa está el bosque "George Mitchell Nature Preserve"Simon Lake Lane es una calle privada que estaba en proceso de desarrollo, pues aún existían muchos terrenos en esas fechas.De acuerdo con fotografías tomadas a finales de julio de 2016, en el lote adquirido por el priista Duarte ya se edificaba una casa de dos niveles, por parte de Frankel Building Group.