Se quejan de mala conducta de mexicanos en Rusia

Nayeli Ceceña, vocera de la embajada de México en Rusia,

"Nos hemos enterado del caso y nos aseguramos que tengan toda la ayuda y asistencia posible. Estamos en permanente contacto con todos los actos que se nos han reportado".

Ceceña además informó sobre otros reportes deentre los que destaca el caso de un hombre que se aventó de un farol.Además, presuntamente de López Obrador.En los últimos días ha llamado la atención lasSin embargo, la embajada no ha tenido información oficial sobre dichos actos, por lo quesin armas altercados.Por otro lado, se informó la aparición con vida del mexicano Francisco Javier Mata Sánchez, quien había sido reportado como desaparecido hace dos días, luego de irse con un mujer rusa.

"Apareció hoy", confirmó Nayeli Ceceña "Desde que nos enteramos del caso le dimos seguimiento y con ayuda de las autoridades locales se dio con él. Ya fue personal de la embajada a visitarlo, está bien de salud, dijo que no había ningún problema".



No hubo denuncia, ni reporte de algún secuestro, "no, y lo demás que haya sucedido es cuestión personal. Lo importante es que está bien, con su gente, se ha comunicado a su casa y parece que no habrá ningún problema, seguirá con su viaje", indicó la vocera.