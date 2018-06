Niños aguardan su destino en cortes de inmigración de Estados Unidos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En una ocasión, los tiroteos entre pandillas la obligaron a acostarse en el suelo de su casa. Huyó de Centroamérica el año pasado con su bisabuela para reunirse con su madre en Estados Unidos. En la frontera con México, las autoridades estadounidenses las separaron y tuvo que vivir en una instalación para menores por aproximadamente un mes. Su madre comentó que la niña lloraba tanto que el personal de la instalación le daba más tiempo para hablar con ella por teléfono.Eventualmente, se reunió con su madre y ahora solicitan asilo.El gobierno de Estados Unidos ha separado a más de 2.300 niños migrantes de sus padres en las últimas semanas como parte de una política que desató indignación generalizada tanto entre los demócratas como entre los republicanos. El miércoles, Trump cedió ante la presión y firmó una orden ejecutiva para poner fin a las separaciones de familias. Fue un giro drástico para el mandatario, quien equivocadamente ha insistido en que su gobierno no tiene más opción que separar a las familias porque está obligado por la ley y un fallo judicial.Muchos de los niños afectados pronto estarán en un tribunal de inmigración en alguna parte de Estados Unidos para presentar sus argumentos para quedarse en el país de manera legal y evitar la deportación.Algunos llegaron al país hace un año, o incluso dos. Todos cuentan con un abogado y buscan quedarse en Estados Unidos mediante asilo o a través de un programa que proporciona las tarjetas de residencia permanente para inmigrantes, conocidas como “green card”, a los niños abandonados o que hayan sufrido maltrato.Jennifer, la madre de la niña de 7 años, pidió que no se utilizara su nombre completo por temor a que el gobierno intentara deportar a la familia. A la mujer de 25 años le preocupa ser deportada debido a que cada vez es más difícil ganar los casos de asilo, incluso cuando la violencia empeora en su país natal.Su hija, abrazando una chaqueta, bajó la voz y los ojos cuando habló sobre su vida en El Salvador.La bisabuela fue liberada posteriormente y ahora tiene un proceso de inmigración en California, de acuerdo con la madre de la niña.La menor tenía en ese entonces 5 años y el estrés que sufrió tuvo repercusiones mientras vivía en la instalación. La madre señaló que la pequeña lloraba mucho y que no pensó en que las fueran a separar en la frontera.Alrededor de un mes después, la niña fue enviada a vivir con su madre en el sur de California.Dijo que le gusta ir al parque y a la escuela, y nuevamente sonrió.