Y EU hace redada antimigrante en empacadora de Ohio; arrestan a 146 trabajadores

“El empleo ilegal es uno de los imanes que atraen a inmigrantes ilegales a nuestras fronteras”, dijo Steve Francis, director de investigaciones del ICE en Detroit.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Agentes federales de inmigración arrestaronen el segundo allanamiento en gran escala que se realiza en el estado en las últimas dos semanas.Los arrestos se realizarontras una investigación de un año acerca, informó el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).Añadió que también investiga la posibilidad de que losLa policía de inmigración dijo que realizó redadasLa empresa no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones.Los allanamientos son parte de la campaña crecienteLa mayoría de los detenidosHasta ahora no se han presentado cargospero las autoridades enfatizaron que la investigación sigue en curso.La empresaparticipa en un programa delen que las empresas verifican si los trabajadores están legalmente en el país y en que se trata de detectar el uso de documentos fraudulentos, dijo la agencia.Pero añadió que los participantes del programa no son inmunes a procesos judiciales si violan las leyes laboralesHace dos semanas, agentes de inmigracióny las autoridades dijeron que los detenidos serían procesados por varios delitos, incluyendo evasión fiscal.