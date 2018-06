Accidente entre camioneta y vehículo deja lesionadas a jóvenes

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un accidente de tránsito sobre el Libramiento Sur en San Francisco del Rincón; dejó como saldo dos jóvenes lesionadas.La mañana de ayer, desde cabina central se movilizó a las unidades de los cuerpos de emergencia para que atendieran un choque entre una camioneta y un vehículo tipo sedán.Agentes de tránsito municipal a su arribo tuvieron a la vista ambos vehículos involucrados mismos que quedaron en medio de la cinta asfáltica entre los dos sentidos.Por su parte, el personal de Protección Civil se encargó de examinar a los involucrados en coordinación con paramédicos de Cruz Roja.En el vehículo Chevrolet línea Golf, gris con placas de circulacióndel estado de Guanajuato tripulaban 5 jóvenes; solo dos mujeres resultaron con lesiones.Mismas que fueron identificadas como Saira de 18 años y Karla de 19 años, ambas se quejaban de dolor por lo que se les recomendó su traslado.Más tarde, las dos jóvenes fueron abordadas en la ambulancia y fueron llevadas estables al Hospital Comunitario local únicamente para valoración.Sobre los tripulantes de la camioneta no se proporcionó información, solo se dijo fueron atendidos en el lugar ya que se aseguró que no presentaron lesiones.Sobre los hechos se presume que el percance se originó cuando el conductor de la camioneta estaba estacionado a un costado de la cinta asfáltica y sin precaución, trató de integrarse al Distribuidor Vial provocando el choque con el otro vehículo.Cabe señalar que en el lugar no hay señalamientos y es un cruce peligroso donde además ya se han registrado accidentes. Elementos de tránsito se encargaron de agilizar la circulación por los costados de donde ocurrió le accidente para evitar se generara tráfico.