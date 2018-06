¿Quieres probar un nuevo pokefenómeno? ¡ya puedes hacerlo en Quest y en Android iOS!

Si estás inquieto y esperando el lanzamiento, entonces no esperes más y regístrate para descargar el juego cuanto antes.



La E3 recién terminó y trajo lanzamientos como 'Resident Evil' y 'The Last of Us Part II', sin embargo, eso no fue todo lo que trajo, porque la fiebre de los videojuegos continúa también para los fanáticos de Nintendo y Pokémon, porque ya pueden registrarse para probar el nuevo Pokémon Quest.El juego ya se encuentra disponible en la Google App Store y la App Store para hacer el pre-registro y tener acceso lo antes posible. También se notificará a quien se haya registrado cuando ya pueda descargarlo, lo que ocurrirá el próximo 28 de junio, es decir, dentro de una semana.Pokémon Quest fue una de las grandes sorpresas que Nintendo presentó el pasado 30 de mayo, en el que se conoció también el Pokémon Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu, títulos que se pueden comunicar con Pokémon GO, el juego más exitoso de Nintendo para los Smartphones.Ese mismo día, estos videojuegos fueron presentados para la consola Nintendo Switch a pesar de que la empresa prometió que sería lanzado para Android y iOS.Para los que no sepan de qué trata Pokémon Quest, puesdonde tenemos que explorar el mundo y descubrir tesoros ocultos junto con tus queridos pokémon.