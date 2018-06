Ascenso MX da a conocer calendario del Apertura 2018

2018-06-21 12:19:06 | CARLOS CAMPOS | Celaya, Guanajuato

El Club Celaya podría tener una pronta revancha pues en la fecha 1 recibe a Dorados de Sinaloa.

El Ascenso MX dio a conocer lo que será el calendario del Apertura 2018, en donde Celaya podría tener una pronta revancha pues en la fecha 1 recibe a Dorados de Sinaloa.

En total serán 15 jornadas las que se jugarán durante este torneo que arrancará de manera oficial el 21 de julio para el cuadro astado.

A comparación de otros torneos Celaya no realizó ningún cambio en su horario o televisora; seguirá siendo a las 19 horas los encuentros en el Miguel Alemán Valdés. Para este torneo un equipo descansará por Jornada.

Celaya descasará en la jornada 7 de este torneo y concluirá la participación en el Estadio Jalisco al enfrentar a los Leones Negros.

Jornada 1

Celaya Vs Dorados MAV

Jornada 2

Mineros Vs. Celaya CD

Jornada 3

Celaya Vs. Tampico Madero

Jornada 4

Venados Vs. Celaya CD

Jornada 5

Celaya Vs. Atlético de San Luis

Jornada 6

Celaya Vs.Zacatepec

Jornada 7

Celaya descansa

Jornada 8

Celaya Vs. Bravos de Juárez

Jornada 9

Potros Vs. Celaya

Jornada 10

Celaya Vs. Cimarrones

Jornada 11

Correcaminos Vs. Celaya

Jornada 12

Celaya Vs. Atlante

Jornada 13

Jornada 14

Celaya Vs. Alebrijes

Jornada 15

Leones Negros Vs. Celaya